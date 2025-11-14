BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Na COP30, acontece neste momento um evento com representantes de governos do Brasil e do Reino Unido sobre minerais críticos.

No local, também estão líderes de importantes empresas do setor e do Ibram, associação que reúne as maiores mineradoras em operação no Brasil, incluindo a BHP.

Eu seus discursos, nem a secretária de geologia, mineração e transformação mineral, Ana Paula Bittencourt, nem a subsecretária de segurança energética do Reino Unido, Katie White, mencionaram a tragédia de Mariana e a condenação da BHP na corte inglesa nesta sexta-feira (14).

Procuradas pela reportagem, elas não quiseram se pronunciar, assim como o vice-presidente do Ibram, Fernando Azevedo e Silva.

Tags:

Governo Federal