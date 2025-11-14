SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FAB (Força Aérea Brasileira) conseguiu certificar o Revo (reabastecimento em voo) entre as aeronaves F-39 Gripen e KC-390 Millennium.

A Operação Sumaúma, campanha de ensaios em voo coordenada pelo DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) ?órgão responsável pelo desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do Comando da Aeronáutica? junto às empresas Embraer e SAAB, ocorreu em outubro e novembro, nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, interior de São Paulo.

A capacidade de reabastecimento em voo permite que as aeronaves de caça permaneçam em operação por longos períodos, ampliando significativamente o alcance e o tempo de permanência sobre áreas de interesse.

Para o abastecimento, os caças se aproximam da asa esquerda do KC-390, mantendo formação. Isso é chamado de reunião. A próxima fase é a de observação, em que um caça cruza para a asa direita, observando o avião-tanque e a mangueira, já estendida. Na fase de pré-contato, os dois Gripen estendem suas sondas, na parte dianteira, e alinham à cesta de reabastecimento. Na última fase, a de contato, o operador no cockpit do KC-390 inicia a transferência do combustível.

Com o suporte da aeronave KC-390 Millennium, o Gripen pode, com apenas um reabastecimento, alcançar em poucas horas qualquer ponto do território brasileiro, incluindo regiões de fronteiras mais distantes, a cerca de 3.000 quilômetros de Anápolis (GO), onde se localiza a Base Aérea de Anápolis, sede dos Gripens.

"Essa capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça que cruze as fronteiras do Brasil assegura o cumprimento da missão da FAB de manter a soberania do espaço aéreo nacional", afirma o órgão.

Em outro cenário, as aeronaves Gripen podem orbitar uma área por longo período, fazendo diversos reabastecimentos no KC-390, posicionado à retaguarda. Essa tática é fundamental em diversas situações, inclusive em Missões Aéreas Compostas, nas quais o Gripen atua protegendo aeronaves amigas que realizam missões simultâneas em áreas próximas, como reconhecimentos, ataques ao solo, lançamento de paraquedistas e infiltrações de tropa, por exemplo.

Durante a Operação Samaúma, diferentes formas de reabastecimento foram ensaiadas, incluindo o Gripen equipado com mísseis, bombas e tanques externos.

Cada forma foi avaliada e testada em diversas atitudes e velocidades, para verificar o comportamento da aeronave e a estabilidade dos sistemas. Os resultados confirmaram a segurança e a eficiência das operações, validando os procedimentos para emprego em missões reais, segundo a FAB.