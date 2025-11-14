SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após encerrar mais um dia de trabalho, o pintor Sebastião de Souza, 50, começou a preparar a janta quando ouviu a explosão.

A menos de cem metros da casa em que vive com a esposa e quatro filhos, um local que armazenava fogos de artifício explodiu. O incidente na noite de quinta-feira (12) deixou um morto e dez feridos perto do cruzamento entre as avenidas Salim Farah Maluf e Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

As telhas do forro caíram e os vidros estouraram, como muitas das outras casas na rua Francisco Bueno, onde Sebastião mora com a família há mais de 15 anos.

"Quem protegeu foi ela", disse o pintor, apontando para uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em um altar na garagem, logo após a entrada. Ele recebeu a reportagem na manhã desta sexta-feira (13).

Sem outro lugar para irem, Sebastião conta que dormiu em casa, mesmo com as telhas caídas, deixando parte do imóvel descoberto, e em meio a pedaços do forro que desabaram após a explosão.

Em outro imóvel no mesmo terreno, a cena se repetiu para Paulo Henrique Ribeiro, 37. Motorista de aplicativo e vendedor de consórcio, ele havia chegado do trabalho e estava deitado após jantar.

"Quebrou o teto, caiu em cima de mim, aquela fumaceira. Corri para ver se estava todo mundo bem, graças a Deus." Na casa moram ele, a mãe e uma cunhada. Após resgatarem os cachorros, foram dormir fora do local. Ele foi para a casa da namorada, e a mãe e a cunhada, para a casa da irmã. O imóvel está totalmente interditado e eles não podem entrar na casa.

Tanto Paulo quanto Sebastião estão preocupados com quem vai arcar com reparos, já que são inquilinos. "Moramos há mais de 20 anos nesse imóvel", afirma Paulo. "A gente não sabe daqui pra frente como vai acontecer."

Morador de uma casa mais próxima do imóvel em que houve a explosão, o aposentado José da Silva Filho, 75, voltou ao local na manhã desta sexta com a esposa, Joseli, para pegar roupas. A casa onde ele mora há seis anos, e ela, há mais de 50, está parcialmente destelhado, com o portão da garagem retorcido e o forro do teto caído pela casa.

"Não podemos ficar porque o estuque pode cair se houver qualquer trepidação", disse o aposentado. Os filhos estão ajudando a registrar ocorrência e a preparar a documentação para o pagamento do seguro, já que o imóvel é próprio. A casa é uma das 12 que foram totalmente interditadas pela Defesa Civil, segundo informação mais recente divulgada. Outros 11 imóveis, caso do local onde Sebastião mora, foram interditados parcialmente.

Na noite da explosão, Luís Cruz, 21, e Silvia Gutierrez, 27, também precisaram deixar o apartamento em que vivem. O imóvel foi totalmente interditado. De acordo com o jovem boliviano, a imobiliária disse que vai devolver o depósito caução para que eles possam alugar outro local. Mas a ajuda parou por aí.

Enquanto o filho estava na escola, ele e Silvia, bolivianos, resgataram quatro gatos ?uma mãe e três filhotes? que ainda estavam escondidos no apartamento. Do portão da garagem até a porta, o chão estava repleto de vidro e de restos de fogos de artifício queimados.

Junto com o casal estava Heber Ventura, 30. Ele, a mulher e dois filhos também não sabem onde vão dormir hoje. "Tenho dois filhos, um deles é autista. Não sabemos o que vamos fazer, onde vamos passar a noite hoje. A imobiliária diz que não pode nos ajudar. Não sabemos se devemos pedir ajuda para algum advogado ou para a defensoria pública."

O grupo até conversou com um funcionário da prefeitura que recolhia dados de quem precisa de hospedagem. Mas os moradores precisam escolher entre o abrigo, ao menos na noite desta sexta-feira, e deixar a casa, ainda com pertences e itens de valor, desprotegida e sujeita a saques.