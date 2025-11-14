PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um vendaval arrancou parte da cobertura da arquibancada do autódromo em Cuiabá durante um treino da Stock Car na noite de quinta-feira (13).

O evento de automobilismo marcava a inauguração do Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, pista de 4,5 km de extensão e 13 curvas que vai sediar a primeira corrida noturna na história do campeonato.

A força do vento e das chuvas que atingiram a capital de Mato Grosso derrubou a estrutura para trás da arquibancada, caindo sobre carros estacionados, e entortou partes da sustentação. Vídeos divulgados em redes sociais mostram o momento do acidente.

Três pessoas sofreram ferimentos sem gravidade e foram atendidas por equipes médicas que estavam no local. Após a quebra da estrutura, o Corpo de Bombeiros realizou uma inspeção nas arquibancadas.

O governo estadual afirmou em nota que os treinos classificatórios e as corridas serão retomados nesta sexta-feira (14).

A 10ª etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, principal corrida do ciclo, deve ocorrer nesta sexta e sábado (15). A previsão é de um público de 25 mil pessoas nos quatro dias do evento, que começou na quarta-feira (12).