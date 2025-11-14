SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na última quarta-feira, um homem acusado de feminicídio após ele ser flagrado por câmeras de segurança carregando uma mulher desacordada em um cavalo branco na madrugada de 6 de novembro, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

A mulher foi encontrada morta em um terreno de mata localizado nos fundos de uma delegacia, na área central da cidade. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Vítima foi encontrada sem roupas no local. Segundo os levantamentos periciais, ela apresentava várias feridas perfurocortantes na região do tórax e teve o crânio esmagado por uma pedra grande.

Câmeras filmaram o suspeito e a vítima, em um cavalo branco, entrando em uma área de mata por volta das 3h30 da madrugada no dia do crime. Cerca de meia hora depois, por volta das 4h, o suspeito reapareceu sozinho. Segundo a polícia, as imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar o autor do crime.

A operação para encontrar o criminoso foi feita por policiais da 29ª DP, com apoio da 6ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco. As investigações começaram após a divulgação de uma foto que depois se revelou incorreta, e as diligências descartaram o primeiro suspeito. O caso avançou de verdade quando imagens de câmeras de segurança revelaram o verdadeiro autor.