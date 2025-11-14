SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro do Brás, centro de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (14).

Fogo acontece na rua Martim Burchard e pode ser visto à distância. O acionamento para o local aconteceu às 13h07 e o fogo foi controlado pouco após as 13h30.

O ponto do incêndio fica a poucos metros da estação Brás, que funciona normalmente. No local funcionam as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM e a linha 3-Vermelha do Metrô.

Não há informações sobre vítimas até o momento. Dez viaturas foram enviadas ao local para controlar o fogo.

No local, funciona um galpão de tecidos e plásticos. O UOL entrou em contato com a empresa responsável pelo galpão para saber se alguém se feriu e aguarda retorno sobre o assunto.

Rua foi fechada para circulação de veículos. Ao UOL, a CET informou que a via está bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros.