SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cuidadora de gatos Debora Podda passou a ajudar moradores afetados pela explosão no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, rastreando animais de estimação que se perderam depois que os fogos de artifício foram detonados.

Debora é enfermeira veterinária e moradora da região onde ocorreu a explosão. Ela conta que chegou a ouvir o estouro, que ocorreu na noite de ontem, e decidiu ajudar os vizinhos que perderam seus animais ou que não têm onde deixá-los após a interdição dos imóveis próximos ao local da explosão.

Desde a manhã desta sexta-feira (14), Debora auxilia no resgate dos pets. "Vim ajudar a recolher alguns gatos para levar para minha casa, como suporte, enquanto os tutores não têm como voltar para casa", contou ao UOL.

"Quando eu cheguei aqui, eu encontrei a equipe do 'Cadeia para Maus Tratos' e eles me entregaram uma fêmea com dois filhotes. Eles foram comigo até minha casa, colocamos esses gatinhos lá, colocamos água, comida, areia, deixamos eles lá e vim pra cá, pra resgatar o restante dessa família e ver se a gente consegue resgatar mais alguém."

A cuidadora também ajuda na localização de animais perdidos. "Estou falando com os tutores que têm os animais perdidos: pegando o nome deles, o telefone, a foto dos gatos ou dos cachorros e divulgando no meu Instagram", explica. Clique aqui para acessar o perfil de Debora e ver os animais perdidos.

Debora aproveitou o momento para falar da importância da identificação dos pets. "Queria muito salientar a importância do uso de coleira de identificação para os animais. Uma coleirinha com o nome do animal e o telefone do tutor. Mesmo que o seu animal não tenha hábito de sair de casa - numa situação dessa, muitos animais fugiram. Então se ele tiver com uma coleirinha, é importante", diz.

ENTENDA O CASO

O imóvel que armazenava fogos de artifício na Rua Francisco Bueno, 79, explodiu. O fundo da mesma casa, dava para a avenida Salim Farah Maluf, de onde a explosão também foi sentida e danificou estabelecimentos vizinhos.

Explosão aconteceu por volta das 19h08 e interrompeu trânsito no local. Imagens de câmeras de segurança publicadas nas redes sociais mostram carros e motos freando abruptamente quando ocorre a explosão, seguida de um clarão. Com o impacto, um dos motociclistas que passava pelo local chegou a cair do veículo.

Uma pessoa morreu e ao menos dez ficaram feridas. Quatro delas foram hospitalizadas e outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas pelas equipes e não precisaram de encaminhamento.

Polícia isolou o local por risco de novas explosões. Moradores vizinhos à residência que armazenava os explosivos ainda não puderam retornar para casa, impedidos por policiais.

Detritos da explosão chegaram a um posto de gasolina nas proximidades. Veículos ficaram parcialmente destruídos.