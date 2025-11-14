BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou esta tarde que não há pedido de licenciamento no Ibama da Ferrogrão, após reunião com representantes do povo munduruku, que é contra a construção da ferrovia. Estavam presentes também no encontro a ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

"Esse processo está judicializado. Quando foi apresentado, o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) estava muito ruim, o Ibama devolveu e, desde então, não foi reapresentado."

O reunião aconteceu após protesto esta manhã, em frente à zona azul, em que os mundurukus reivindicavam a revogação do Decreto 12.600/2025, que institui o Plano Nacional de Hidrovias e incluiu os rios Tapajós, Madeira e Tocantins como eixos prioritários para navegação de cargas.

Eles também pedem o cancelamento da Ferrogrão, proteção contra grandes empreendimentos dentro do território e a aceleração da demarcação das terras indígenas.

Marina acrescentou ainda que encaminhará "tanto para o Ministérios dos Transportes quanto para o Ministério de Minas e Energia, as reivindicações em relação às denúncias de mineração" nas terras dos mundurukus.

A líder indígena Alessandra Munduruku disse que "está esperando que conversem com o Lula". "A gente quer uma resposta do Lula, principalmente sobre o decreto e sobre a Ferrogrão, porque isso vai nos prejudicar bastante. Mas estar aqui com as ministras e com o presidente da COP já é um avanço".