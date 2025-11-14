SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no Brás, na região central de São Paulo.

As chamas começaram por volta das 13h, na rua Martim Burchard, com intensa fumaça preta, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua com 11 viaturas no local.

O fogo está controlado e em fase de rescaldo. O local seria uma fábrica de tecidos, segundo a Defesa Civil. Não há informações sobre possíveis vítimas.

O Brás é conhecido pelo comércio popular que atrai pessoas de diferentes regiões do país, que compram itens de vestuário, eletrônicos e produtos sazonais para revenda.

OUTROS CASOS

Na tarde de 3 de outubro, um incêndio atingiu ao menos dois andares de um prédio comercial no número 262 da avenida Celso Garcia, também no no Brás. Não houve vítimas.

Segundo os bombeiros, no local funcionava uma empresa de comércio de jeans e havia tecidos armazenados.

O incêndio teria começado no fim da tarde e atingido o 2º e o 3º andares do prédio. Houve muita fumaça e o fogo acabou controlado por volta das 18h30, quando começou a fase de rescaldo.

Em outubro do ano passado, um incêndio destruiu parte do Shopping 25 Brás, centro comercial na altura do número 300 da rua Barão de Ladário. Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas, segundo estimativa da Defesa Civil na época.

No mês passado, a Prefeitura de São Paulo chegou a interditar e lacrar o local. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a subprefeitura da Mooca realizou o embargo porque o local tinha autorização para funcionamento com um mezanino além do térreo, mas as equipes constataram dois outros pavimentos construídos.