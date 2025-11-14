BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Após semana marcada por protestos indígenas, incluindo uma que invadiu a zona azul da COP30 e levou a ONU a pedir maior segurança, o embaixador André Correia do Lago, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara realizaram reuniões com manifestantes.

Segundo Marina Silva, foi o presidente Lula quem pediu para que houvesse maior diálogo com os povos indígenas que protestaram. Ele teria ligado para a ministra Sônia Guajajara na manhã desta sexta-feira, após um novo protesto do povo Munduruku impedir a entrada na zona azul.

As ministras e o presidente da COP30 cancelaram as agendas para conversar com os manifestantes. Ao final da reunião, da qual Correia do Lago saiu mais cedo, Marina Silva afirmou que teria que reportar ao presidente o que foi conversado.

Durante a conversa, Silva disse aos participantes reiteradas vezes que o presidente se preocupava com eles.

"Quero entender por que ele assinou a privatização do rio Tapajós então", perguntou um dos presentes.

Sem saber responder, a ministra afirmou que levaria a questão a outros ministérios e prometeu resposta.

Tags:

Marina Silva