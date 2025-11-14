RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis homens foram mortos e um ficou ferido após um ataque ligado à guerra entre o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro) na noite desta quinta-feira (13) em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro.

O grupo, segundo as investigações, participava de uma festa realizada em uma cobertura alugada acima de um estúdio de gravação na rua Menezes Brum, em frente ao Parque Madureira e perto de um shopping.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram da comunidade da Palmeirinha, dominada pelo CV, e estavam no local para uma celebração atribuída a integrantes da facção. Testemunhas relataram que criminosos do TCP invadiram o imóvel durante a festa e abriram fogo.

A ordem para o ataque, ainda segundo as primeiras apurações, teria sido dada por Bruno Silva Loureiro, o Coronel, apontado como um dos chefes do grupo rival no Muquiço e investigado pelo assassinato da jovem Sther Barroso dos Santos, em agosto, em Senador Camará.

A Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) foram chamadas para verificar relatos de disparos na região. Quando chegaram ao endereço, os agentes encontraram cinco vítimas já sem vida e isolaram o espaço para os procedimentos periciais. O corpo de um sexto homem foi localizado posteriormente.

Um sétimo homem foi atingido e levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A identificação e o estado de saúde do ferido não foram divulgados.

A Delegacia de Homicídios da Capital abriu investigação para esclarecer a dinâmica do crime e confirmou as identidades de cinco dos mortos: Matheus Gomes da Silva Andrade, Moisés Custodio da Silva, Yuri de Andrade Reis, Caio José Ballerini de Oliveira Lopes e Kayky Roberto Lino dos Santos. O sexto permanece sem identificação.

A Polícia Civil informou que a perícia foi concluída no local e que equipes seguem realizando diligências para localizar e responsabilizar os autores do ataque.