O litoral de São Paulo está com 62 praias impróprias para banho uma semana antes do feriado, segundo relatório divulgado ontem pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

46 delas estão na Baixada Santista e 16 no litoral norte. A lista é divulgada semanalmente pela Cetesb e foi atualizada ontem.

Todas as praias de Mongaguá, no litoral sul, são consideradas impróprias para banho. No total, praias de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe compõem a lista.

113 praias ainda estão próprias para banho. Elas podem ser consultadas no site da CETESB.

Lista de praias impróprias para banho:

*

Praia Grande (11): Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupi, Ocian, Maracanã, Vila Caiçara, Real, Balneário Florida, Jardim Solemar;

Itanhaém (10): Suarão, Suarão - AFPESP, Parque Balneário, Centro, Praia dos Pescadores, Sonho, Jardim Cibratel, Estância Balneária, Balneário Jardim Regina, Balneário Gaivota;

Mongaguá (7): Vila São Paulo, Central, Vara Cruz, Santa Eugênia, Itaóca, Agenor de Campos, Flórida Mirim;

Guarujá (6): Perequê, Enseada - Estr. Pernambuco, Enseada - R. Chile, Enseada - Av. Santa Maria, Pitangueiras - Av. Puglisi, Pitangueiras - R.S. Valadão;

Peruíbe (5): Icaraíba, Parque Turístico, Balneário de São João Batista, Av. São João, Guaraú;

São Vicente (4): Praia da Divisa, Milionários, Gozaguinha, Prainha;

Ubatuba (4): Rio Itamambuca, Iperoig, Itaguá, Perquê-Mirim;

Caraguatatuba (3): Centro, Porto Novo, Icaraíba;

São Sebastião (3): Prainha, Pontal da Cruz, Boiçucanga;

Bertioga (2): Praia da Enseada - Vista Linda, Enseada - R.R. Costabile;

Santos (1): Aparecida.