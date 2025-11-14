BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Os EUA, um dos grandes poluidores e ausentes das negociações climáticas na COP30, levaram o Fóssil do Dia, nesta sexta-feira (14).

A CAN (Climate Action Network-International), uma rede com mais de mil ONGs que organiza o prêmio, afirma que uma cadeira vazia nesta COP diz tudo. A organização diz que, pela primeira vez em quase 30 anos, os EUA abandonaram completamente a COP.

"A mensagem não poderia ser mais clara: obrigações ignoradas, responsabilidade evitada. O maior emissor histórico do mundo decidiu se ausentar do processo criado para promover justiça climática", diz a CAN. "Há, porém, uma ironia sombria: as negociações podem avançar mais rápido sem os EUA bloqueando o progresso em justiça climática. Mas justiça não se constrói com ausência. O mundo precisa de presença, compromisso e contribuição -não de uma retirada estratégica."

Tags:

EUA