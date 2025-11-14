SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O município de Américo Brasiliense, a 280km de São Paulo, registra um surto de doença diarreica aguda e uma morte pela doença, informou a secretaria estadual de saúde paulista.

Em 14 de novembro, dados epidemiológicos relativos à doença no município apontam 2.111 casos e uma morte. Não foi informado quantos casos haviam sido contabilizados no mês anterior. A cidade tem 33 mil habitantes.

Segundo a pasta, uma avaliação feita em outubro pela Vigilância Sanitária Municipal confirmou a presença de coliformes totais, um grupo de bactérias, na água do município. Uma amostra coletada em 21 de outubro no município apontou a contaminação da água por Escherichia coli, que pode causar doenças gastrointestinais.

Em 24 de outubro, a vigilância epidemiológica do município comunicou aumento significativo de casos de diarreia aguda, considerando um surto. As avaliações indicam alterações na potabilidade da água da rede pública, com deficiências na desinfecção com uso de cloro.

Segundo a secretaria estadual, a prefeitura da cidade foi orientada a adotar medidas de caráter imediato para orientar a população na prevenção da disseminação da doença, por meio da aplicação de medidas de higiene e da busca de assistência médica por ocasião do eventual surgimento de sintomas característicos da doença.

Até plena adequação da potabilidade da água, o município está recebendo do estado frascos de hipoclorito de sódio a 2,5% para distribuir à população, de modo a garantir o consumo seguro de água e viabilizar as medidas de higiene recomendadas. Em caráter emergencial já foram liberados ao município 6.000 frascos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença diarreica aguda corresponde a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais, caracterizadas por uma síndrome em que há ocorrência de no mínimo três episódios de diarreia aguda em 24 horas. O quadro consiste na diminuição da consistência das fezes e aumento do número de evacuações, podendo ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor abdominal.