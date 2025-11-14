Na marcha deste sábado, segundo a organização, lideranças indígenas, amazônicas, comunitárias, representantes do poder público e da iniciativa privada, organizações nacionais e estrangeira estarão nas ruas. Durante o trajeto, estão programadas atividades culturais como oficinas de estandartes e cartazes, bonecos infláveis gigantes com personagem do Comitê COP30 e o Cortejo Visagento, um desfile simbólico da cultura paraense que destaca figuras folclóricas como o Curupira, espírito guardião da floresta.

Neste ano, o tema escolhido foi Lutar e Resistir contra os Predadores da Vida Disfarçados de Progresso, em referência aos impactos ambientais de catástrofes climáticas. A concentração da passeata será no Mercado São Brás. E o ponto de chegada está previsto para a Aldeia Amazônica.

"Trata-se de um grande momento de vazão de demandas populares e de poder decisório global", define Carol Santos, da diretoria do Engajamundo, organização que integra a Aliança dos Povos pelo Clima e é formada por jovens de todo o país que atuam em causas de transformação social.

Para Anais Cordeiro, do Comitê Chico Mendes, há uma grande mobilização de povos indígenas e comunidades tradicionais e periféricas para a Marcha Mundial do Clima e para debates e negociações na COP 30. O Comitê Chico Mendes também estará presente no Espaço Chico Mendes e na Fundação Banco do Brasil, no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, entre os dias 7 e 21.

"Os desafios são grandes e a cooperação internacional é determinante na nova governança global", alerta Lygia Nassar, diretora-adjunta do Laboratório da Cidade, organização da sociedade civil de Belém atuante no debate sobre o clima junto às comunidades periféricas.

A pressão das ruas é fundamental para sensibilizar os convidados oficiais, diz Marcos Wesley, do Comitê COP 30. Um documento do grupo, intitulado Nossa Chance para Adiar o Fim do Mundo, apresenta mais de 30 propostas de diversas comunidades sobre a agenda climática. Cerca de cem organizações ligadas ao comitê participaram dessa construção coletiva.

A Cúpula dos Povos ocorre no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), à beira do Rio Guamá. O evento começou oficialmente na última quarta-feira (12), como uma barqueata pelo rio, com a participação de centenas de embarcações e um grito coletivo por justiça ambiental e climática.

A cúpula popular segue até domingo (16), quando será encerrada com um balanço geral. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, é esperado na Cúpula dos Povos para a reunião de encerramento, onde deverá receber formalmente demandas das entidades, que podem ajudar na pressão pelas negociações da conferência que se seguirão pela próxima semana.

