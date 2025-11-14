BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Caixões gigantes, pessoas fantasiadas de animais e uma "cobra ativista" são alguns dos elementos que farão parte da marcha organizada por entidades da sociedade civil neste sábado (15), em Belém, como atividade paralela à COP30, a conferência do clima das Nações Unidas.

A Marcha dos Povos, tradicional durante as conferências climáticas, retorna após ser inibida nos últimos três países-sedes devido a seus regimes autoritários. As últimas edições ocorreram no Egito (COP27), nos Emirados Árabes Unidos (COP28) e no Azerbaijão (COP29).

O ato reunirá artistas e ativistas pelas ruas de Belém para pedir o fim dos combustíveis fósseis, transição energética justa, financiamento direto às comunidades tradicionais, entre outras pautas.

Em Belém, o ato deve se concentrar no mercado de São Brás a partir das 8h e partirá em direção ao Parque da Cidade, onde é realizada a COP30. O trajeto inclui as vias José Bonifácio, Duque de Caxias, Lomas Valentinas e Aldeia Amazônica.

Entre as intervenções artísticas mais ousadas está um "funeral" dos combustíveis fósseis, montado por ONGs internacionais e artistas da UFPA (Universidade Federal do Pará). Para Lina Torres, ativista e uma das organizadoras da ação, o objeto é levar conscientização através da arte.

Durante a manifestação, cerca de 150 performistas representarão um velório com caixões gigantes, em alusão a uma nova era sem o consumo de combustíveis fósseis.

"O objetivo desta ação é inspirar líderes políticos e delegados influentes na COP30 a reconhecerem a necessidade de encerrar a era dos combustíveis fósseis", disse.

"Se os negociadores da COP não conseguem imaginar isso, acreditamos que a arte pode ajudar a criar uma imagem desse futuro", acrescentou.

São esperadas na marcha mais de cem organizações da sociedade civil.

O movimento social Amazônia de Pé levará uma "cobra ativista" para as ruas. Com cerca de 30 metros, a alegoria carrega em seu corpo a frase "financiamento direto para quem cuida da floresta" como uma mensagem aos negociadores dos países.

"Uma das formas de a gente conseguir passar o recado de forma clara, tanto engajando as pessoas, quando mostrando para os líderes mundiais do que nós somos capazes enquanto sociedade civil, é através da cultura", afirmou a indígena Leila Borari, coordenadora de articulação cultural da Amazônia de Pé.

"Depois de três anos acontecendo em países com muitas restrições a manifestações, a COP30 no Brasil consegue mobilizar milhares de pessoas para estar nas ruas", destacou.

Nesta sexta (14), jovens ativistas pelo clima trouxeram de volta o movimento global Fridays for Future (sextas-feiras pelo futuro) para a cidade-sede da conferência do clima das Nações Unidas, que também deixou de ser realizado nos países autoritários durante as COPs.

Em Belém, eles pediram para serem ouvidos nas negociações oficiais. A mobiliação ocorreu, ainda, paralelamente, em Alemanha, Suécia, Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Filipinas, Japão, República do Congo, entre outros países.

O movimento foi criado e popularizado pela ativista sueca Greta Thunberg. Ela ganhou projeção internacional com protestos solitários que promovia a cada sexta-feira em Estocolmo, quando deixava de ir à escola para se manifestar. As greves estudantis depois uniram milhões de pessoas por ações contra as mudanças climáticas.