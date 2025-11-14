SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está certo que a previsão do tempo aponta para chuvas isoladas neste sábado (15) na cidade de São Paulo, mas há motivos de sobra para não ficar em casa neste feriado de Proclamação da República em que a temperatura promete chegar a 27°C no período da tarde.

As ciclofaixas de lazer serão ativadas neste sábado, de acordo com a prefeitura, assim como a avenida Paulista e vias do bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, estarão fechadas aos carros das 9h às 16h. O mesmo ocorre com o elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, das 7h às 21h45.

O paulistano, porém, deve ficar atento ao domingo (16), quando esses serviços de lazer serão desativados por causa da realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ou seja, não irão funcionar as ciclofaixas de fim de semana, assim como Paulista, Liberdade e Minhocão estarão liberados à circulação de veículos e não serão vias exclusives para pedestres e ciclistas.

Para o sábado, de acordo com a adminsitração municipal, os 62 CEUs (Centros Educacionais Unificados) estarão abertos com programação cultural, esportiva e de lazer. As unidades estarão funcionando das 8h às 18h. Clique aqui para mais informações.

Os parques e planetários municipais também estarão abertos neste sábado.

No Planetário do Carmo, na zona leste, por exemplo, haverá a sessão infantil "O Show da Luna no Planetário", às 14h.

O Planetário do CEU Parelheiros, no extremo sul paulistano, preparou uma programação especial para a data: às 14h será exibida a sessão infantil "Kaluoka Hina", e às 15h30, o público poderá acompanhar uma comemoração à Proclamação da República.

Os parques estaduais também estarão abertos. Clique aqui para conferir os horários de abertura e fechamento.

Na saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas funcionarão normalmente.

Nas AMAs/UBSs, a parte da unidade básica atenderá exclusivamente para vacinação.

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Para quem estiver em busca de um bichinho, neste sábado ocorre a "República dos Pets" para adoção de animais.

O evento ocorre das 9h às 17h no Centro Municipal de Adoção, na rua Santa Eulália, 86, Santana, zona norte.

Segundo a prefeitura, todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e com Registro Geral do Animal (RGA).

O adotante deve ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência recente e realizar o pagamento da taxa pública de R$ 34,20. É preciso levar caixa de transporte para gatos e peitoral com guia para cães.