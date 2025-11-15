SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump reduz tarifas sobre carne bovina e café, Silvio Almeida é indiciado pela PF, STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu e outras notícias para começar este sábado (15).

ECONOMIA

Trump reduz tarifas sobre café e carne bovina; adicional de 40% sobre Brasil permanece. Medida se aplica à taxa de 10% imposta ao mundo.

VIOLÊNCIA

Polícia Federal indicia Silvio Almeida em investigação sobre denúncias de assédio sexual.

STF

STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu sob acusação de coação ao atuar nos EUA.

COP30

Diplomatas brasileiros se queixam de estafa e denunciam assédio institucional na COP30.

GOVERNO TRUMP

Trump pede, e Departamento de Justiça abre investigação sobre elo de Clinton e outros democratas com Epstein.

SÃO PAULO

'Quebrou o teto, caiu em cima de mim': vizinhos de casa que explodiu narram pânico e contam prejuízo

JUSTIÇA

Condenação da BHP em Londres dá esperança para reverter absolvição de réus da tragédia de Mariana, dizem atingidos.

inss

PF considera como foragido presidente de associação apontado como líder do esquema do INSS.

RIO DE JANEIRO

Ataque ligado a guerra entre facções deixa seis mortos na zona norte do Rio.

COTIDIANO

Vendaval arranca cobertura de arquibancada em autódromo de Cuiabá durante treino da Stock Car.