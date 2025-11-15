A abordagem da mostra se estende à presença do funk em diversas dimensões e práticas culturais, especialmente no campo das artes visuais contemporâneas. A curadoria ressalta que o funk é uma referência de visualidade, alteridade e de forma.

Entre os artistas brasileiros contemporâneos na mostra estão Panmela Castro, Rafa Bqueer, Marcela Cantuária, Maxwell Alexandre e Rafa Black.

A obra de Tiago Furtado mostra a relação do Rap e do Funk na comunidade paulistana com prédios do centro histórico de São Paulo ao fundo. Já Markus CZA destaca, em um de seus quadros, movimentos negros inseridos no contexto do paulista.

É muito importante ações como essa, de espaços institucionais reconhecerem e abraçarem a cultura funk. É um espaço que, por muitos anos, nos foi negado. Hoje temos uma política cultural muito abrangente a ponto de receber uma exposição com a temática do funk no Museu da Língua Portuguesa, destacou Markus CZA ao ressaltar a importância para que movimentos contemporâneos ocupem os grandes museus.

A curadora Renata Prado lembra que o funk tem origem em uma cultura da juventude da periferia. É uma juventude que por muito tempo ficou calada. A gente está falando de uma juventude que historicamente tem dificuldade de se manifestar e hoje essa juventude está ocupando museus através da sua arte, disse.