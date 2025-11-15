SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria deve causar temporal com granizo, raios e rajadas de vento acima de 70 km/h, em diversas regiões do estado de São Paulo entre este domingo (16) e terça-feira (18), de acordo com a Defesa Civil estadual.

No domingo, a frente fria atua com maior intensidade no Sul do país, mas seus efeitos já devem ser sentidos no Sudeste, com pancadas de chuva.

Na capital paulista e na região metropolitana, a chuva deve ser moderada, mas pode ser forte em alguns pontos, com ventos acima dos 60 km/h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Com o avanço desse sistema pelo Sudeste, todas as regiões do estado de São Paulo podem sofrer com fortes chuvas na segunda-feira (17).

Na terça, as condições para chuva se mantêm, com nebulosidade em grande parte do estado.

Embora a previsão não indique acumulados extremamente elevados na maior parte do território paulista, há possibilidade de tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores, segundo a Defesa Civil. No litoral, pode haver agitação marítima e ressaca.

A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afasta, permitindo a volta gradual de condições mais estáveis ao estado.

As regiões que devem registrar os maiores acumulados de chuva são:

- Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira

- Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Itapeva

- Baixada Santista

- Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília

- Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

