SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O advogado Marcelo Andrade Mendonça, 43, foi morto por um cliente com uma facada no peito, na tarde de sexta-feira (14), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais, durante uma discussão no escritório.

O cliente, identificado como o agricultor Evandro Orecio da Cunha, 53, teria dito que o advogado estava "jogando para os dois lados" antes de golpeá-lo. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, Cunha tinha reunião marcada, às 16h, no escritório do advogado, que fica no décimo andar de um prédio, na praça Rosário, no centro, para a entrega de um documento.

O cliente compareceu com a esposa, uma professora de 56 anos.

Porém, durante a reunião Cunha passou a ficar exaltado e começou a discutir com o advogado. Na sequência, os três saíram da sala de reunião e foram até a recepção, onde Mendonça disse que mostraria um documento no computador. Ainda de acordo com o registro policial, após visualizar o documento, Cunha acusou o advogado de estar "jogando para os dois lados".

Um advogada que trabalha no escritório e estava no saguão disse que viu quando o cliente tirou uma faca da parte de trás da cintura e golpeou Mendonça no peito.

Houve gritos, e um estagiário de direito, de 54 anos, conseguiu imobilizar Cunha, enquanto a esposa tirava a faca da mão dele.

Ainda segundo uma das testemunhas relatou no boletim de ocorrência, após golpear o advogado, Cunha teria dito "desgracei a minha vida; vou matar todos vocês".

A Polícia Militar foi chamada e o prendeu em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi ratificada na Delegacia de Plantão, em Viçosa, pelo crime de homicídio qualificado.

O advogado Dário José Soares Júnior, que defende o agricultor, disse que não daria declarações sobre o caso.

Mendonça era sócio de um escritório em Viçosa e deixa a esposa e uma filha. Ele se formou em direito pela UFV (Universidade Federal de Viçosa), era pós-graduado em direito público e mestre em administração pública.

Ele também atuou como professor do curso de direito na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, entre 2012 e 2023. A faculdade lamentou a morte.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seção Viçosa, disse que sua partida representa imensa perda para toda a advocacia.

"A OAB Viçosa informa que tomará todas as providências cabíveis e estará à frente de todos os esforços necessários para que este ato cruel seja rigorosamente investigado. Não mediremos esforços na defesa intransigente das prerrogativas profissionais e da segurança de todos os advogados e advogadas", afirmou em nota.

O velório ocorreu na tarde deste sábado (15) na cidade de Carmo do Paranaíba, sua cidade natal, onde sepultamento está marcado para as 18h.