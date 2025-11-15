SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos de câmeras corporais mostram o momento em que os agentes acham um corpo entre os escombros de uma casa que explodiu na última quinta-feira (13) no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A casa teria sido usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício. Por causa da explosão, ao todo, 11 imóveis acabaram interditados pela Defesa Civil, sendo que desses, dez foram totalmente.

O corpo encontrado na residência é de Adir de Oliveira Mariano, 46. A identificação pelo IML (Instituto Médico Legal) foi confirmada apenas neste sábado (15). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele já foi liberado para a família.

A casa teria sido ocupada por ele após parentes terem vivido no imóvel, de acordo com a advogada Fernanda Canno.

A reportagem teve acesso a seis trechos de vídeos gravados por câmeras corporais de policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da PM, especializado em desativação de explosivos.

Um dos vídeos mostra o agente chegando ao portão do imóvel, que está sem iluminação. No muro da residência há reflexos de luzes vermelhas, como as de giroflex. Há um caminhão parado, supostamente de empresa de energia elétrica.

A imagem mostra um celular em uma das mãos do agente, que informa, supostamente em uma ligação, que havia chegado ao portão.

Um outro policial aparece na imagem e uma voz afirma, em comunicação via rádio, que era para "afastar o pessoal" com a chegada do Gate.

No terceiro vídeo, o policial com a lanterna na mão afirma ter localizado a vítima. Diz, também com o uso de rádio comunicador, que a estrutura está colapsada e pergunta a um companheiro se o local é uma cozinha, que o outro policial confirma. "É a entrada da cozinha", afirma na comunicação.

No áudio é possível ouvir a conversa entre os policiais dizendo que há "bastante bomba" no local. "Há mais uma bomba aqui", afirma o PM que segue à frente. A imagem mostra ele se abaixando para pegar algo no chão.

O policial com a câmera no colete que faz a gravação pega o objeto após pedir ao chefe.

A gravação mostra muitos entulhos no chão. E novamente os agentes vão ao corpo.

"A princípio o corpo está está embaixo dos escombros aqui", comunica o policial via rádio. Policiais vasculham entre os entulhos não chão.

Em outros trechos dos vídeos, policias vistoriam o interior do carro na garagem da casa e dizem ter tido acesso a três caixas. Há garrafas no chão da casa.

Adir tem dois registros na polícia por soltar balões, um em 2011 e outro em 2012. Em uma das ações ele foi absolvido.

Postagens em redes sociais de Adir também indicam, segundo a polícia, que ele atuava no ramo de balões.

O delegado Filipe Soares, responsável pela investigação. afirmou na última sexta-feira (14) que o homem armazenava explosivos na casa, mas que ainda não era possível confirmar se ele manipulava ou fabricava artefatos no imóvel.

A polícia quer saber também se ele agia sozinho ou se mais pessoas o ajudavam e, assim, conseguir individualizar as condutas.

Em nota, a SSP afirmou que o caso é investigado pela 5ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), que trabalha para identificar todos os envolvidos, incluindo eventuais fornecedores do material apreendido.

"As diligências continuam para o completo esclarecimento dos fatos", afirma a pasta.