SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 40 dias do Natal, foi inaugurada na noite deste sábado (15) uma árvore colorida e iluminada, de 55 metros de altura, no parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste paulistana.

De acordo com a prefeitura, ao todo, a grande árvore de Natal conta com 288 mil pontos de luz. A expectativa é que a atração receba 1,6 milhão de visitantes até o início de 2026.

Patrocinada pela Coca-Cola, a estrutura tem 21 metros de diâmetro e uma estrela de 4,8 metros. A árvore conta ainda com 162 elementos de decoração e um carrossel imersivo de 26 metros, um dos maiores do mundo, segundo os organizadores.

A partir de domingo (16), o carrossel, que dá volta na árvore, inicia seu funcionamento regular, com sessões aos finais de semana. A entrada é gratuita, mas é preciso fazer agendamento pela internet.

A árvore de Natal conta com uma decoração feita com garrafas PET recicladas, uma cenografia de caixas de presentes feitas com mais de 50 mil tampinhas e totens produzidos com 5.000 tampinhas cada.

"Neste ano, o Natal na cidade de São Paulo será histórico, com muitas luzes e vivências", afirma o secretário municipal de Turismo, Rui Alves.

A Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque Ibirapuera, na zona sul, ainda não informou a data de inauguração de sua árvore de Natal, considerada a mais tradicional do município, nem as atrações deste ano.

Em suas redes sociais, o parque disse neste sábado que isso será feito em breve.

SERVIÇO

Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo

Quando: até 6/1 de 2026 (acendimento das luzes diariamente às 19h)

Carrossel da árvore de Natal: capacidade de 60 pessoas por sessão.

Agendamento: clique aqui

Tags:

SP