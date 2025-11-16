Iniciamos esta edição destacando uma efeméride símbolo da luta contra o racismo: 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Foi nesta data, em 1695, que Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Por isso, também celebramos o Dia Nacional de Zumbi.
O Dia da Consciência Negra já era celebrado regionalmente, mas se tornou um feriado nacional recentemente, como explica esta reportagem da
Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco (80 anos)
Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos
Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional promovida pela Unesco. Tem como finalidade marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade
Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, instituída pela Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 2015. Tem como finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul
Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel, reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro)
É realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre (70 anos)
Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (19 anos)
Nascimento da escritora cearense Rachel de Queiroz (115 anos)
Fundação da Ordem dos Advogados do Brasil (95 anos)
Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data instituída pela Lei Nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007
Dia da Bandeira - comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889
Dia Mundial do Banheiro - comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas
Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel
Assassinato de João Alberto (5 anos) - um homem negro de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois seguranças brancos em um supermercado do grupo Carrefour, em Porto Alegre
Morte do militar, chefe de Estado e ditador espanhol Francisco Franco (50 anos)
Morte do escritor russo Liev Nikoláievich Tolstói (115 anos)
Lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows (40 anos)
Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, é executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho (330 anos)
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011
Dia Mundial das Crianças - comemoração internacional, criada na 9ª Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças"
Dia do Auditor de Controle Interno
Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989
Morte do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (15 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil
Nascimento da cantora e compositora islandesa Björk (60 anos) - vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o "Prêmio Nobel da Música"
Dia Mundial da Televisão - instituído pela resolução 51/205 da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1996
Morte do pianista, compositor, violinista e gaitista fluminense Newton Mendonça (65 anos) - foi um dos mais importantes letristas da bossa nova. Seu modo de escrever, usando substantivos até então raramente usados em letras de músicas brasileiras, foi fundamental para chamar a atenção das pessoas para a Bossa Nova, especialmente os jovens. Injustiçado historicamente, foi um dos grandes responsáveis pelo início da Bossa Nova
Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil, incluindo o Minas Gerais, São Paulo e Bahia, se rebelam violentamente, iniciando o movimento conhecido como Revolta da Chibata (115 anos)
Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que desde o século XV é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, tida também como padroeira dos músicos
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
