SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarifa zero para café não veio e frusta setor, tráfico deixa de vender só drogas, plano para clima sofre resistência na COP30 e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (16).

Guerra comercial

Exportadores de café dizem que situação ficou até pior para o Brasil com redução de tarifa global. Setor teme troca por concorrentes que fecharam acordos específicos com os EUA.

Folha Estudantes

Tudo o que você precisa saber para o 2º dia do Enem 2025. Candidatos farão 90 questões de ciências da natureza e matemática com 5 horas de duração.

COP30

Países se dividem, e plano de US$ 1,3 tri para clima sofre resistência na COP30. Posicionamento mais firme vem do Japão, que afirmou não ter como apoiar documento; Quênia demonstra ceticismo.

COP30

COP30 Marcha durante a COP30 reúne cerca de 70 mil pessoas em Belém. Manifestação pacífica pediu justiça climática e fez funeral simbólico dos combustíveis fósseis.

Mudança climática

Estudo calcula que países desenvolvidos devem US$ 97 trilhões ao mundo por poluição climática. Emissões por desmatamento colocam Brasil como terceiro maior devedor, com US$ 8,7.trilhões.

Combate ao narcotráfico

Tráfico deixa de vender só drogas, amplia negócios e firma sua marca de violência. Facções e milícia adotam as mesmas práticas para exploração do território, mas traficantes possuem maior articulação nacional com sistema prisional, diz promotor.

São Paulo

Vídeos mostram momento em que PMs encontram corpo e cenário de destruição após explosão em SP. Imagens exibem escombros do imóvel que teria sido usado para armazenar fogos de artifício.

Governo trump

Visto americano terá restrições para obesos e pais de pessoas com deficiência. Novas diretrizes valerão para estrangeiros que buscam imigrar ao Estados Unidos, não para turistas.

Violência

Indiciamento da PF contra Silvio Almeida aponta importunação sexual contra Anielle e professora. Ex-ministro nega acusações desde que caso veio a público; defesa diz que cliente é inocente.

Colômbia

Forças da Colômbia matam 28 guerrilheiros em uma semana após pressão dos EUA. Defensoria Pública diz que seis menores de idade, vítimas de recrutamento forçado, estão entre os mortos.

Seleção Brasileira

Brasil reage após críticas e vence Senegal com atuação ofensiva. Seleção volta a jogar bem no primeiro compromisso após derrota para o Japão.

YouTube

Filme biográfico de Drauzio Varella faz paralelo entre vida pessoal e maratonas. Longa acompanha médico desde infância pobre no bairro do Brás.

Todas

Marcela Tomaszewski diz ter sido agredida por Dado Dolabella: 'Me agrediu e fez eu acreditar que a culpada era eu'

Modelo e influenciadora, ex-namorada do ator, havia negado ter sofrido agressão.

Filmes

Sony compra direitos do Labubu para transformá-lo em franquia de cinema. Ainda não está definido se o filme será live-action ou animação.

COP30

Chef Bel Coelho lança livro e documentário em Belém durante a COP30. Projeto 'Floresta na Boca' mostra relação entre a gastonomia, as pessoas e as paisagens da região amazônica.