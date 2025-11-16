SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O percurso de aproximadamente 3 km chamou a atenção de curiosos na noite de sexta-feira (14), durante o reboque de um caça F-39 Gripen pelas ruas de Navegantes, entre o porto de o aeroporto do município de Santa Catarina.

O avião é o 11º caça fabricado pela sueca Saab na cidade de Linköping, no sul do país europeu, entregue à FAB (Força Aérea Brasileira), de um total de 36 unidades compradas pelo Brasil em 2014. A viagem de navio levou cerca de 20 dias.

De acordo com o tenente-coronel aviador Ramon Fórneas, comandante do 1º GDA (Grupo de Defesa Aérea) --Esquadrão Jaguar--, sediado na Base Aérea de Anápolis (GO) e responsável pela operação dos Gripen, o novo caça deverá voar para Goiás na próxima semana.

"A viagem é de aproximadamente uma hora", afirmou o oficial à Folha. Segundo ele, o voo deverá ser feito em velocidade próxima a do som (pouco mais de 1.200 km/h), em "regime econômico" --o avião atinge até 2.400 km/h.

O caça será levado até Anápolis por um dos três pilotos de testes habilitados no país a voar com os F-39, fora os 13 oficiais do 1º GDA.

Antes do embarque em Navegantes, afirma o tenente-coronel, é feita uma checagem no avião, de notas a componentes.

"É uma operação complexa que requer um minucioso planejamento e coordenação de diversos atores, internos e externos à Força Aérea Brasileira", diz o coronel aviador Claucio Oliveira Marques, gerente do Projeto F-X2, da COPAC (Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate), organização da FAB responsável pela coordenação geral da Operação Navegantes, segundo nota da Aeronáutica.

Ainda em Santa Catarina, a aeronave de matrícula FAB 4111 passará por procedimentos técnicos realizados pela fabricante SAAB, como instalação de kit de sobrevivência e assento ejetável, abastecimento e preparo de acionamento em solo.

No texto, a Força Aérea explica que a operação para deslocamento de 3 km pelas ruas de Navegantes, com o caça rebocado por um caminhão, necessitou de várias pessoas.

"É o momento no qual, normalmente, a população tem a oportunidade de ver de perto o imponente caça de última geração da Força Aérea", afirma o coronel Marques.

Na última sexta-feira, quatro dos dez F-39 baseados em Anápolis decolaram para uma missão de treinamentos em Natal.

Foi na capital do Rio Grande do Norte que o avião viveu seu ápice desde que passou a integrar a defesa área do país. No ano passado, durante o exercício Cruzex, um dos Gripen do Brasil abateu, e também foi abatido, pelo célebre caça americano F-15.

Durante os exercícios no Nordeste, especula-se a possibilidade de os F-39 realizarem treinamentos de disparos de longo alcance, com mísseis.

O Gripen foi declarado operacional em abril do ano passado, mas isso não significa que ele pode disparar seu canhão (o que deve ser testado em dezembro também em treinamento) ou os dois principais mísseis que opera na FAB, o Iris-T de curto alcance e o Meteor de combate além do campo de visão.

Também na sexta, a FAB anunciou que conseguiu certificar o Revo (reabastecimento em voo) entre as aeronaves F-39 Gripen e KC-390 Millennium.

A Operação Sumaúma, campanha de ensaios em voo coordenada pelo DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) -órgão responsável pelo desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do Comando da Aeronáutica- junto às empresas Embraer e SAAB, ocorreu em outubro e novembro, nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, interior de São Paulo.

A capacidade de reabastecimento em voo permite que as aeronaves de caça permaneçam em operação por longos períodos, ampliando significativamente o alcance e o tempo de permanência sobre áreas de interesse.

O programa brasileiro prevê 36 Gripen, 8 deles com dois lugares. Neste ano ainda deverá ficar pronto o primeiro avião produzido na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), como parte do programa de transferência de tecnologia --a fabricante brasileira, assim outras como a AEL e Akaer, é parceira da Saab.

O governo da Colômbia assinou neste sábado (15) contrato com a fabricante sueca Saab para a compra de 17 caças Gripen E/F.