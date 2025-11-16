SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 19 anos foi presa no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando transportar 3,2 kg de cocaína para a Itália.

A Polícia Federal prendeu a mulher em flagrante no terminal. A presa, que não teve identidade revelada, tentava embarcar na noite deste sábado (15) com destino a Europa.

A mulher detida tentou embarcar em um voo para Londres e tinha Milão, na Itália, como destino final. A prisão foi realizada por agentes da DEAIN (Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).

A droga estava sendo transportada em uma estrutura oculta na lateral de uma bagagem despachada. Não foram divulgados detalhes do momento da prisão.

Natural de São José (SC), a mulher foi encaminhada a um presídio no Rio. Ela vai responder na Justiça por tráfico internacional de drogas.