Além disso, o canal público de televisão produz materiais também para o Reporter Brasil que abordam a história do racismo no Brasil por meio de um acervo digital gratuito. A iniciativa reúne conteúdos pedagógicos e apresenta uma linha do tempo interativa com leis e decretos que instituíram a desigualdade racial, a partir de uma pesquisa realizada com mais de 90 profissionais negros.

A partir da segunda-feira (17), a grade de filmes da TV Brasil reserva uma seleção representativa para o Dia da Consciência Negra: A estreia é com O Beijo no Asfalto, de 1981, dirigido por Bruno Barreto, às 21h30.

A semana continua, na terça-feira (18), com A Pessoa é Para o Que Nasce, de 2004, dirigido por Roberto Berliner e Leonardo Domingues, às 21h30; na quarta-feira (19), é a vez do documentário Isto é Pelé, de 1974, com direção Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto, às 21h30, em seguida, às 22h30 e às 4h30, é exibido Tia Ciata, de 2016, com direção de Mariana Campos, Raquel Beatriz.

Na quinta-feira (20), a sessão começa às 21h30 com o filme Capitães de Areia, de 2011, dirigido por Cecília Amado e Guy Gonçalves; enquanto na sexta-feira (21), às 21h30, o filme Michelle e Obama, de 2016, com direção de Richard Tanne.

No sábado (22), o destaque fica para o documentário Gilberto Gil Tempo Rei, às 21h, de 1996, sob a direção de Andrucha Waddington, Breno Silveira e Lula Buarque de Hollanda. O domingo é reservado para a produção Abdias do Nascimento, de 2011, dirigido por Aída Marques, às 21h.

>> Confira mais informações e todas as sinopses clicando aqui.

A TV Brasil ainda exibe, em 22 de novembro, às 23h, o especial A Pérola Negra do Samba, uma homenagem à força, à poesia e ao balanço de Jovelina Pérola Negra. O espetáculo recria momento marcantes da carreira e da vida pessoal da artista, que se consagrou como uma das grandes representantes do samba.

O Trilha das Letras reexibe, na quarta-feira (19), às 23h, o programa com o ator e dramaturgo Clayton Nascimento. Na entrevista, o artista compartilha sua trajetória artística e o processo de construção do monólogo Macacos, que o consagrou no teatro brasileiro, abordando o racismo como tema central.

Rádio MEC

Nesta Semana da Consciência Negra, a Rádio MEC apresenta uma programação especial que celebra a arte, a música e a representatividade negra.

Conversa com o Autor (Domingo, 16 e 23, às 12h). A rádio abre a Semana com uma entrevista inédita com Nei Lopes, escritor, compositor e referência da cultura brasileira. No bate-papo com a jornalista Katy Navarro, Nei apresenta seu novo livro, Dicionário dos direitos humanos e afins, que traduz quase 500 verbetes para linguagem popular, oferecendo ferramentas para ampliar a compreensão sobre cidadania e direitos.

O Jazz Livre (Quinta-feira, 20, às 21h) faz uma homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil, trazendo a obra de artistas que lutaram contra o racismo e a desigualdade social através da música.

No Antena MEC (Segunda a Sexta, às 18hs), a programação musical destaca compositores e instrumentistas brasileiros como Moacir Santos e Dom Um Romão.

O Antena MEC Brasília (às 18h) programou entrevistas com os seguintes artistas: Aída Kellen, cantora lírica, na segunda-feira (17); Jhoninha Medeiro, guitarrista e contrabaixista, na terça (18); Thamiris Nascimento, violinista da OFG, na quarta-feira (19); Iago Pereira, Spalla da Camerata Centro-Oeste e membro da OSFAB, na sexta-feira (21).