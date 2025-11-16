SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã deste domingo (16) marca o início de um período de instabilidade e alto risco de temporal no estado de São Paulo em razão do aumento da intensidade das chuvas e ventos no decorrer do dia.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas) da prefeitura, a aproximação e posterior avanço de uma frente fria deve provocar chuvas fortes e temporais em diversas regiões do estado.

A intensificação do tempo severo está prevista para a partir da madrugada de segunda-feira (17), mas o risco de temporais começa a aumentar já nesse domingo.

As temperaturas na capital e no estado devem se manter entre 18°C e 24°C hoje, com a queda mais acentuada ocorrendo a partir de segunda-feira com a chegada da frente fria.

Em São Paulo e região metropolitana, o início da semana deve ser com chuva com intensidade de moderada a forte, com trovoadas, raios e rajadas de vento que podem oscilar entre 60 km/h e 80 km/h na segunda e a terça-feira (18).

As regiões mais vulneráveis a temporais e fortes chuvas incluem o Vale do Paraíba, o litoral norte e a Serra da Mantiqueira.

A segunda vai começar com muitas nuvens e vento mais aquecido de noroeste, o que deve favorecer a elevação da temperatura, com previsão de mínima ao redor dos 20°C. No período da tarde a máxima chega aos 27°C. As pancadas de chuva começam de manhã e se intensificam durante a tarde, diminuindo à noite. São esperadas chuvas fortes que, além dos ventos, devem ter granizo. Essa condição eleva o potencial para queda de árvores, formação de alagamentos e elevação dos córregos e rios da em São Paulo e região metropolitana.

Na terça-feira, o cenário praticamente se repete. Madrugada com termômetros na marca dos 18°C e pancadas de chuva desde o período da manhã, com maior intensidade durante a tarde. Por conta da grande quantidade de nuvens e da chuva, a temperatura máxima apresenta redução, com valores na casa dos 24°C.

O sistema meteorológico que avança provoca condições de tempo severo em outras áreas do país. Nesse domingo as regiões de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo são as áreas com maior probabilidade de chuvas fortes e ventos intensos.