SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou neste domingo (16), às 13h30, o segundo dia de prova do Enem, principal porta de acesso ao ensino superior do país. Mais de 3,5 milhões de candidatos compareceram ao primeiro dia do exame.

Os participantes farão as 90 questões de ciências da natureza e de matemática.

No primeiro dia, eles responderam às questões de ciências humanas e linguagens e tiveram que fazer uma redação sobre o tema "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

O gabarito oficial do segundo dia de provas será divulgado pelo Inep, órgão responsável pela prova, na segunda-feira (17). A Folha preparou com o Grupo Educacional Farias Brito a divulgação de um gabarito extraoficial logo após o encerramento do exame.

Os portões fecharam às 13h e a prova teve início às 13h30. Os candidatos têm até as 18h00 para terminar o exame.

Calendário do Enem 2025

- Divulgação do gabarito do segundo dia de provas: após o dia 17 de novembro

- Solicitação para a reaplicação do exame: 17 a 21 de novembro

- Aplicação do exame para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará): 30 de novembro e 7 de dezembro

- Data de reaplicação do Enem 2025: 16 e 17 de dezembro