RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio interditou a avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro, nos dois sentidos na manhã deste domingo (16). A ocorrência aconteceu na altura de Irajá, zona norte da cidade.

Policiais militares e agentes da Força Nacional trocaram tiros com suspeitos na avenida. Segundo a PM, tratam-se de traficantes de uma comunidade dominada pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que alguns motoristas tentaram fugir dos tiros pela contramão. Outros motoristas e passageiros que trafegavam pela via deixaram os veículos na pista e se deitaram no chão, tentando se proteger entre os carros e a mureta da avenida.

Mensagens em redes sociais e grupos de mensagens afirmavam que o tiroteio ocorreu por conta de um arrastão --um grupo de suspeitos roubando veículos--, mas a PM não registrou ocorrência de roubos na região.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que monitora o tráfego na cidade, informou às 11h que a avenida Brasil tinha interdições intermitentes no trecho entre Coelho Neto e Irajá. A via foi liberada ao meio-dia.

Em outo ponto da avenida Brasil, na altura de Campo Grande, policiais militares fazem patrulhamento na comunidade da Carobinha. A localidade, que fica às margens da via, é alvo de disputas entre Comando Vermelho e milicianos desde a última semana.

