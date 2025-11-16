SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante dez pessoas, por falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior paulista.

A ação, ocorrida na sexta-feira (14), também recolheu diversas garrafas adulteradas, rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema.

As investigações da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Sorocaba tiveram início após a informação de que uma associação criminosa estaria utilizando um galpão, no bairro Jardim Paraíso, para a adulteração de bebidas.

O grupo adquiria bebidas de baixo custo e aplicava rótulos e tampas de marcas mais caras para, em seguida, revendê-las aos consumidores.

Durante a operação, a polícia flagrou a chegada de um caminhão com uma carga que seria adulterada.

Dentro do galpão, foram encontradas diversas garrafas já falsificadas, além de grande quantidade de rótulos, tampas e outros materiais.

Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa, uso ilícito de marcas e adulteração de produtos, previstos na Lei de Propriedade Industrial, além dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros integrantes do grupo. Os presos seguem à disposição da Justiça.