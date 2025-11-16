SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã deste domingo (16) registrou enormes filas no porto da Praça Princesa Isabel, em Belém, mesmo antes da abertura das bilheteiras às 9h. No local, barcos levam os passageiros para a Ilha do Combu, um dos principais pontos turísticos do Pará.

A aglomeração, que seguiu até a tarde, foi motivada pelo dia de folga na COP30, a conferência do clima das Nações Unidas. O domingo livre levou os estrangeiros a conhecerem as belezas naturais e a culinária da Amazônia.

A internacionalista Carolina Passet, 32, da Argentina, afirma que a folga acalmou as tensões da conferência. Ela destaca que a experiência fora dos espaços da conferência.

"Nós trabalhamos na COP30, e hoje estamos muito felizes por aproveitar o dia livre para conhecer a Amazônia brasileira e as pessoas daqui", destacou.

As conversas no porto e nos restaurantes misturaram inúmeros idiomas. O inglês era a língua mais presente. Entre os estrangeiros falantes de português estava Pedro Chilambe, 35, especialista de financiamento climatico, de Moçambique.

"Nós estamos aqui para conhecer a amazônia. Ver a natureza, a biodiversidade e esse rio lindo", frisou.

As passagens de ida e volta, somadas, custam R$24. O valor tradicional não aumentou durante o período da COP30, que trouxe delegação de 190 países para Belém. No Combu, os turistas podem tomar banho de rio e fazer trilha na floresta.

"Estamos aqui para explorar as belezas naturais do Brasil. E ver como as mudanças climáticas afetam lugares como esse", finalizou o jornalista britânico Joe Ware, 42.