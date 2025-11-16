BRASÍLIA. DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Judiciária de Portugal prendeu neste sábado (15) Ygor Daniel Zago, conhecido como "Hulk", apontado como traficante internacional de drogas ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ele estava na lista de difusão vermelha da Interpol após o Tribunal de Justiça de São Paulo decretar sua prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. A prisão foi requerida para fins de extradição.

Hulk foi detido junto com sua mulher, Fernanda Ferrari Zago, que, segundo autoridades portuguesas, participou dos atos ilícitos para lavagem de dinheiro. A reportagem não conseguiu acesso à defesa dos dois.

Segundo a Polícia Judiciária de Portugal, ele integra uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de combustível adulterado com metanol.

O traficante já havia sido condenado, no Brasil, a 29 anos de prisão pelo envolvimento num esquema de tráfico internacional. Ele chegou a ser capturado em 2021, na Riviera de São Lourenço, litoral norte de São Paulo, mas conseguiu autorização para aguardar o recurso em liberdade.

As investigações sobre o novo negócio ilícito começaram a partir de uma apreensão de 30 mil litros de metanol em 2023, o que levou as autoridades a rastrearem a origem do produto.

Segundo a polícia portuguesa, a organização criminosa operava de forma estruturada, "com clara divisão de funções", tendo Hulk como líder. Ele seria o responsável por tomar decisões relativas a todas as atividades da organização, emitir ordens aos subordinados e gerir os recursos financeiros do grupo criminoso.

Ainda de acordo com as autoridades de Portugal, na conta bancária da mulher, foram detectados recursos ilícitos oriundos das atividades da organização criminosa. Também foram apreendidos veículos de luxo utilizados por outros membros do grupo.