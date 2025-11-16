O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nste domingo (16) que vai levar as reivindicações da Cúpula dos Povos para as reuniões de alto nível da COP que serão realizadas nesta semana. Corrêa do Lago discursou durante o encerramento da Cúpula dos Povos.

O presidente da conferência recebeu do comitê político da Cúpula dos Povos a carta final com sugestões dos participantes e cobrança por maior participação popular nos debates sobre a crise de emergência climática. Corrêa do Lago respondeu ressaltando as dificuldades de negociação em torno de diversos temas, mas disse acreditar que houve maior participação da sociedade.

Vocês sabem que isso [a COP] é basicamente uma grande negociação dentro das Nações Unidas, com 195 países que têm que estar de acordo com tudo, porque é tudo por consenso. Então, é uma negociação superdifícil. Mas saber que a sociedade civil mundial tem voz em Belém é absolutamente sensacional, disse.

Por isso, eu agradeço a vocês por esse trabalho, que eu registrarei, na abertura da reunião de alto nível, que começa, amanhã, na COP. Fico muito, muito feliz de poder presidir essa COP com esse apoio que eu estou sentindo aqui hoje, acrescentou.

O embaixador recebeu ainda uma carta da Cúpula das Infâncias, documento elaborado por cerca de 700 crianças e adolescentes que participaram de atividades na Cúpula dos Povos. No documento, as crianças expressaram temor pelo futuro, se não houver ações práticas para conter a crise de emergência climática.

Para que as próximas crianças e adolescentes não tenham medo do calor, da fumaça, da falta de água, da extinção dos animais. Para que elas possam desenhar florestas vivas e não florestas morrendo, diz trecho da carta.

Somos muitos e muitas crianças e adolescentes, cada uma com um jeito, um desenho, uma fala, um sonho. Mas todas com o mesmo ideal, por dentro do nosso planeta, agora, queremos continuar vivos e vivas, crescer no mundo bonito, no mundo que ainda respire, com esperança e sem medo, continua o documento.