SÃO PAULO, DP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de provas do Enem teve questões que trataram do medicamento Ozempic, sobre a poluição por hormônios e jogos de videogame. Os candidatos fizeram neste domingo (16) as provas de ciências da natureza e matemática.

Professores de cursinhos afirmam que, assim como em anos anteriores, a prova trouxe questões com situações cotidianas.

"Uma grande pegada também da prova foi as questões voltadas para a gamificação. Várias questões, o pontapé inicial para a resolução e entendimento de cada uma delas foi a gamificação, trazendo situações de programação e jogos em geral", disse Wagner Araújo, coordenador de matemática do Elite Rede de Ensino.

Uma das questões tratava de uma espécie de lagarto do deserto dos EUA que produz um hormônio capaz de regular a glicose e foi essencial na elaboração do Ozempic. Outra pergunta falava sobre o descarte irregular de hormônios provocando a poluição do solo.

"A prova estava extremamente objetiva, uma prova direta, com poucas contas. Muitas questões envolvendo poluição da água, do solo", diz Virgilio Aveiro, professor de química da Escola SEB AZ Lafaiete.

Para Mariana Assiria, professora de química do Bernoulli Educação, as questões foram elaboradas de forma contextualizada, abordando temas relevantes do cotidiano e com uma abordagem didática consistente.

"Para aqueles que se dedicaram à preparação, estudando o material didático, a matriz de referência e, especialmente, resolvendo as perguntas de anos anteriores, a avaliação não apresentou surpresas", disse a professora.

A prova também abordou assuntos recorrentes em outros anos, como vacinas e aquecimento global.

Uma das questões também citou o nome do jamaicano Usain Bolt e pedia para que o candidato calculasse a velocidade com que ele fez os 100 metros rasos.