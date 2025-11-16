BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo (16), o cacique Raoni Metuktire foi até a UFPA (Universidade Federal do Pará) para o encerramento da Cúpula dos Povos, em uma audiência pública com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

O líder indígena fez um discurso ressaltando o clima quente em Belém -que teve máxima de 32ºC- e os efeitos da mudança climática que impactam o dia a dia das pessoas.

"Mais uma vez, peço a todos que possamos dar continuidade nessa missão de defender a vida da terra", afirmou. Para isso, disse, é necessário ampliar o diálogo com autoridades e chefes de Estado.

O evento tinha como objetivo entregar uma carta com demandas da sociedade civil reunida na Cúpula dos Povos ao presidente da COP30. O documento tratava de itens sensíveis da negociação da conferência da ONU sobre clima, como o fim da exploração de combustíveis fósseis, o Fundo de Perdas e Danos, criado para apoiar países vulneráveis a eventos extremos, e discussões de gênero.

A carta critica ainda que a distribuição dos recursos do clima atualmente passe quase que obrigatoriamente por entidades financeiras como FMI e Banco Mundial.

"É uma forma de dizer que nem tudo que está sendo negociado lá no espaço oficial serve para nós que estamos no nosso território construindo o que realmente acreditamos serem as soluções para a crise climática", diz Ayala Ferreira, integrante da Comissão Política da Cúpula dos Povos.

Corrêa do Lago afirmou que registraria o conteúdo da carta, junto à declaração das crianças que participaram da Cúpula das Infâncias, na abertura das reuniões de alto nível na segunda-feira (17).

Segundo a organização, a construção do documento foi feita a partir do que foi compartilhado nos cinco dias de Cúpula dos Povos por cerca de 15 mil pessoas de movimentos sociais e comunidades tradicionais do Brasil e de outros 62 países.

No evento, diferentes grupos faziam seus próprios protestos. "Acho que a verdadeira COP está aqui, não lá [no espaço oficial]. A COP tem que ser isso, o movimento social falando", diz Nayara Porto, 33, ativista da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão. Nayara perdeu o marido no desastre que ocorreu em Brumadinho (MG) em 2019 e carregava uma faixa com a frase "Não existe futuro verde sobre sangue e lama".

Para encerrar a conferência da sociedade civil, os participantes do evento cozinharam refeições que foram disponibilizadas na Praça da República, em Belém, formando o que chamaram de "banquetaço". A ideia, segundo a organização, era valorizar a alimentação produzida pela agricultura familiar, que é prejudicada pela crise climática.

Entre os alimentos, consumidos por centenas de pessoas, estavam mamão com camarão, bolo de macaxeira, biscoitos de coco, tacacá, vatapá com camarão, pirarucu no tucupi e na folha de bananeira, salada de feijão manteiguinha e bolo de maracujá.

"Intenção é tratar desse que ainda é um problema e parte da crise ambiental em que nós estamos inseridos, o problema da fome no Brasil", diz Ayala. "É um ato político de que não existe justiça ambiental se não pensarmos em justiças sociais".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se