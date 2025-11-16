BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana, disse neste domingo (16) que o governo avalia aplicar a prova do Enem nas capitais da Argentina, Uruguai e Paraguai.

O MEC pediu um estudo ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sobre a viabilidade de aplicar a prova em português nos países vizinhos. O plano é que a prova seja realizada em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção em 2026.

"A ideia é que a gente possa abrir as portas das nossas universidades aos alunos do Mercosul. Queremos fazer, Inep está estudando, mas queremos ter dados mais concretos em relação a quanto custaria isso, locais de aplicação", disse o ministro durante a divulgação do balanço do 2º dia de aplicação da edição de 2025 do Enem.

Presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Manuel Palácios disse que os estudos precisam ficar prontos até o fim de março para concretizar o plano de aplicar a prova no exterior já no próximo ano.

Sobre a edição de 2025, Camilo e Palácios disseram que a prova teve cerca de 30% de abstenção. Os números ainda estão sendo consolidados, mas o percentual deve ser similar ao de 2024, segundo o MEC.

"A prova ocorreu praticamente sem nenhuma intercorrência grave", disse Camilo Santana.

Os candidatos fizeram neste domingo (16) 90 questões de ciências da natureza e matemática.

No último dia 9, eles responderam às questões de ciências humanas e linguagens e tiveram que fazer uma redação sobre o tema "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

O ministro da Educação disse que o Enem será usado como forma de avaliar o ensino médio, o que hoje é feito pela prova do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Neste segundo dia de provas, as questões trataram do medicamento Ozempic, sobre a poluição por hormônios e jogos de videogame. Professores de cursinhos afirmam que, a exemplo de anos anteriores, a prova trouxe questões com situações cotidianas.

"Houve a presença de exemplos do dia a dia, com itens nacionais, inclusive, de situações que acontecem no Brasil, fazendo com que o aluno pudesse aplicar de fato ou demonstrar o seu letramento, ou seja, a compreensão que eles tiveram de conteúdos teóricos em cada área do conhecimento, podendo aplicá-las em situações reais", diz Samantha Fechio, especialista pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, sobre a prova de ciências da natureza.

Uma das questões tratava de uma espécie de lagarto do deserto dos EUA que produz um hormônio capaz de regular a glicose e foi essencial na elaboração do Ozempic. Outra pergunta falava sobre o descarte irregular de hormônios provocando a poluição do solo.

Em matemática, os professores destacaram a presença de questões que envolviam jogos de videogame.

"Uma grande pegada também da prova foi as questões voltadas para a gamificação. Em várias questões, o pontapé inicial para a resolução e entendimento de cada uma delas foi a gamificação, trazendo situações de programação e jogos em geral", disse Wagner Araújo, coordenador de matemática do Elite Rede de Ensino.

Tiago Pereira Armão, especialista pedagógico da Geekie, destacou uma novidade na prova. "Mais da metade das questões trazia algum recurso visual como texto parte da questão, seja um gráfico, uma tabela, uma imagem ou esquema."

Para ele, isso pode ser positivo, já que algumas respostas podem ser inferidas por lógica e interpretação.

Anderson Marques, do Sistema Positivo de Ensino, também destacou a contextualização das questões e a atualidade. Uma das perguntas, por exemplo, tratava do pace de corredores. Outra citou o nome do jamaicano Usain Bolt e pedia para que o candidato calculasse a velocidade com que ele fez os 100 metros rasos.

Ele também destacou uma quesão que tratava sobre segurança públca, pedindo para os candidatos calcularem quantos policiais seriam necesssários a cada 200 metros para garantir a segurança em uma praça. "Esse é um tema bastante quente no nosso cotidiano."

As questões de química foram consideradas as mais conteudistas. Segundo os professores, os enunciados dessa disciplina eram diretos, sem a possibilidade de o candidato conseguir resolver apenas com interpretação.

A nota do Enem é o principal meio de ingresso na educação superior no Brasil. O resultado é considerado para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada, Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Divulgação do gabarito do segundo dia de provas: em 20 de novembro

- Solicitação para a reaplicação do exame: 17 a 21 de novembro

- Aplicação do exame para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará): 30 de novembro e 7 de dezembro

- Data de reaplicação do Enem 2025: 16 e 17 de dezembro

Por causa da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), o exame nacional será aplicado em dias diferentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará. Para essas cidades, as provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

No Paraná, haverá reaplicação da prova nos dias 16 e 17 de dezembro. O estado foi atingido por um ciclone no último fim de semana. Os candidatos que quiserem participar dessas datas devem solicitar a reaplicação entre 17 a 21 de novembro.