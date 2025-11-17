SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo tem dois alertas para tempestades válidos para o inicio desta semana. Os avisos, amarelo e laranja forem emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para segunda (17) e terça-feira (18).

O tempo instável ocorre por causa da passagem de uma frente fria formada no fim de semana no sul do país. Partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná têm alertas vermelho, de grande perigo --pode chover até 100 mm em 24 horas e a velocidade do vento esperada tende a chegar a 100 km/h.

No caso de São Paulo, o alerta laranja, de perigo, vai do sul até o meio do estado, atingindo regiões de Bauru, Marília e Araçatuba, além do litoral até Itanhaém. O acumulado de chuva deve variar de 50 mm a 100 mm em 24 horas, com ventos de 50 km/h a 100 km/h.

A região metropolitana de São Paulo está na faixa amarela, de perigo potencial. O acumulado de chuva pode chegar a 50 mm ao dia e a velocidade, alcançar até 60 km/h.

Na segunda, com o avanço da frente fria no oceano em direção ao Sudeste, todas as regiões paulistas ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade, afirma a Defesa Civil estadual.

Na terça-feira, o cenário permanece de atenção, com condições para chuva e variação de nuvens em grande parte do território paulista, diz.

"Embora os modelos meteorológicos não indiquem acumulados extremamente elevados na maior parte do Estado, há potencial para tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores", afirma a Defesa Civil.

No litoral, também não se descarta a possibilidade de agitação marítima e ressaca.

De acordo com o Inmet, apesar do alerta de chuva, deve fazer calor na capital paulista nesta segunda-feira, quando a tempereratura tente a oscilar entre 18°C e 31°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na terça-feira, a oscilação pervista fica entre 15° e 24°C.

A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afasta, permitindo o retorno gradual de condições mais estáveis no estado.