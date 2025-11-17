SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleição no Chile tem comunista e ultradireitista no segundo turno, verba para promover governo Lula supera a de campanhas de utilidade pública e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).
CHILE
Comunista e ultradireitista disputarão segundo turno no Chile após eleição acirrada.
GOVERNO LULA
Verba da Secom para governo Lula se promover supera a de campanhas de utilidade pública.
ELEIÇÕES 2026
Bolsonarismo sofre 2ª tentativa de debandada, e filhos de ex-presidente reagem.
JUROS
Especialistas contestam fala de Haddad sobre inflação 'apenas 0,2' mais alta com Selic em 12%.
VENEZUELA
Maduro canta 'Imagine' e pede paz após aumento da tensão entre Venezuela e EUA.
CRIME ORGANIZADO
Polícia de Portugal prende traficante brasileiro suspeito de ligação com PCC.
FOLHA ESTUDANTES
Governo estuda aplicar Enem em Argentina, Uruguai e Paraguai.