SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleição no Chile tem comunista e ultradireitista no segundo turno, verba para promover governo Lula supera a de campanhas de utilidade pública e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).

CHILE

Comunista e ultradireitista disputarão segundo turno no Chile após eleição acirrada.

GOVERNO LULA

Verba da Secom para governo Lula se promover supera a de campanhas de utilidade pública.

ELEIÇÕES 2026

Bolsonarismo sofre 2ª tentativa de debandada, e filhos de ex-presidente reagem.

JUROS

Especialistas contestam fala de Haddad sobre inflação 'apenas 0,2' mais alta com Selic em 12%.

VENEZUELA

Maduro canta 'Imagine' e pede paz após aumento da tensão entre Venezuela e EUA.

CRIME ORGANIZADO

Polícia de Portugal prende traficante brasileiro suspeito de ligação com PCC.

FOLHA ESTUDANTES

Governo estuda aplicar Enem em Argentina, Uruguai e Paraguai.