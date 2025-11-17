A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira é de instabilidade, com possibilidade de ventos fortes, no litoral do Rio Grande do Sul ao Paraná. Nos estados da Região Sul, pancadas de chuva isoladas podem voltar a ocorrer após um fim de semana de precipitações intensas.

Também são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em toda a Região Centro-Oeste e no Sudeste, com exceção do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo.

A instabilidade no país é causada por uma frente fria que se desloca afetando principalmente os estados do Sul. Em Santa Catarina, por exemplo, a Defesa Civil informou que as condições de chuva devem se manter.

"Entre o Meio-Oeste e o Litoral, a condição para chuva ainda permanece ao longo de todo o dia. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas, principalmente alagamentos e enxurradas pontuais. Além disso, a formação de um Ciclone Extratropical em alto mar, distante da costa, favorece a intensificação dos ventos do quadrante sul ao longo da costa, com rajadas entre 50 e 60 km/h."

O mau tempo deve permanecer ao menos até quinta-feira (20), com acumulados expressivos no interior paranaense e no litoral, com destaque para o Espírito Santo e o Norte Fluminense, impactadas já na quarta-feira. A chuva também deve atingir a região leste de Minas Gerais, nos dias 19 e 20, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

No Norte do Brasil, inclusive em Belém do Pará, há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a tarde desta segunda e na terça, com melhora já na quarta-feira. Regiões mais a leste, como São Luiz, no Maranhão, têm previsão de tempo encoberto amanhã e melhora a partir de terça.

