SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus do transporte público, uma moto e ao menos três veículos deixou dez pessoas feridas, no km 17, da via marginal da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17).

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias da concessionária da via atendem os feridos.

Não há informações sobre como o acidente teria ocorrido, mas o coletivo, que fazia a linha 809A-10 (Jd. D'abril/Term. Pinheiros), bateu no portão de um condomínio que fica às margens da rodovia Raposo Tavares por volta das 7h30. O ônibus ficou com a frente destruída.

Devido a quantidade de vítimas, os bombeiros precisaram classificar os feridos de acordo com a gravidade do estado de saúde e colocá-los sobre lonas posicionadas na via.

Ao menos três veículos com avarias causadas pela colisão estão parados na via.

Segundo a SPTrans, a linha é operada pela Transppass e uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte apura a ocorrência.

Segundo os bombeiros, há congestionamento no local em razão do fechamento do acesso à rodovia.