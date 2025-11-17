FOLHAPRESS - Em manifesto divulgado há pouco nesta segunda-feira (17), um grupo de cientistas pediu às lideranças globais "um roteiro claro para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e proteger as florestas tropicais".

O grupo, que tem o brasileiro Carlos Nobre e o sueco Johan Rockstrom, disse que a emissão provocada pela queima de fósseis e o desmatamento empurram a amazônia para mudanças irreversíveis.

Alertou ainda que recifes de corais tropicais estão muito próximos de atingir um ponto de não retorno devido ao aquecimento dos oceanos.

"A ciência soa o alarme há décadas: os ecossistemas mais biodiversos do planeta, em terra e no oceano, estão sob pressão intolerável", diz o manifesto, que foi lido por cientistas ao lado da sala plenária onde a presidência da COP fará um briefing sobre a última semana da conferência em Belém.