PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Amazonas apreendeu uma carga de 34 kg de cocaína negra, variedade da droga que passa por um processo de escurecimento e tem valor mais alto do que a droga normal.

A carga de cocaína foi apreendida no dia 17 de outubro em uma mansão no bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense, após denúncia de que o local era usado como ponto de distribuição de drogas. Também foram apreendidos 16 kg de cocaína normal.

De acordo com a PC-AM, cada quilo de cocaína negra é orçado em US$ 100 mil, aproximadamente R$ 530 mil reais. A carga encontrada no local é avaliada em R$ 18 milhões.

A cocaína negra passa por processos químicos para ser escurecida, o que dificulta seu rastreamento e identificação.

Segundo a polícia, a droga era proveniente do Peru e seria enviada para a Austrália, escondida em quadros e móveis.

"Para ludibriar os trabalhos policiais, os criminosos colocam outras substâncias no entorpecente, incluindo carvão. Depois, eles desfazem o processo e a droga volta a ser cocaína", explicou o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, em comunicado.

A operação inicialmente identificou os 16 kg de cocaína branca, estimados em R$ 1,2 milhão. A droga estava em pacotes, mas anotações indicando uma quantidade maior levaram os agentes a localizar mais entorpecente escondido no fundo falso de cadeiras.

A polícia retornou ao local e encontrou a cocaína negra escondida em fundos falsos de outros móveis. O total apreendido é estimado em R$ 19,5 milhões.

As variedades de cocaína estavam em posse de um casal que, segundo a PC-AM, receberia R$ 3 milhões pelo serviço de receptação e guarda. Os dois já têm registros de outros crimes e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A última apreensão de cocaína negra no estado havia ocorrido em 2019, na cidade de Manacapuru, quando 25 kg foram encontrados.

A cocaína negra é a variedade mais conhecida entre as versões coloridas da droga, que ainda são raras no país. Em 2022, uma apreensão em São Paulo identificou cocaína em três cores, disfarçadas em embalagens de achocolatado, suco de maçã em pó e maca peruana.