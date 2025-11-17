SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa determinou a apreensão do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, que promete acelerar o emagrecimento. A agência proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo do produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 10 de novembro.

Segundo a Anvisa, a suspensão aconteceu após consumidores relatarem terem tido efeitos adversos graves, como taquicardia, desconforto compressivo no tórax, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia.

A agência reguladora diz que a divulgação do produto é irregular, pois "associa o seu consumo a falsos benefícios terapêuticos, sugerindo ação medicamentosa não comprovada". A Anvisa afirma que o suplemento tem composição desconhecida e fabricantes desconhecidos.

Há um suplemento de mesmo nome fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda., distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda, que não foi atingido pela medida, informou a Anvisa.

No site Mercado Livre, unidades do Ki-Fit-Turbo são anunciadas por R$ 198, sem indicação do fabricante. A descrição promete "maximizar os resultados da perda de peso" e ajudar a comer menos, liberando "uma substância que reduz o apetite, enviando rapidamente ao cérebro informações de saciedade" ?o que imitaria os efeitos dos agonistas de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro.

O produto ainda ajudaria a combater celulite e flacidez. Segundo o anúncio, os componentes do Ki-Fit-Turbo são:

- Psyllium

- Aloe vera

- Sene

- Ginseng

- Garcinia combogia

- Berinjela