Sabia que uma medalha conquistada na escola pode render uma vaga em medicina? O desempenho em olimpíadas científicas tem hoje mais peso do que muitos estudantes imaginam. Em várias universidades públicas, premiações passaram a valer como critério de seleção e permitem o ingresso direto em cursos de graduação, sem necessidade de fazer vestibular.

USP, Unicamp e Unesp já publicaram os calendários e regras de 2026 ?na Unesp, as inscrições começam já nesta segunda (17). As listas de competições incluem áreas como matemática, física, química, biologia, história, astronomia e informática, além de torneios internacionais de alto desempenho.

Ao todo, são 818 vagas previstas. Cada instituição define quais competições aceita. A pontuação varia conforme a medalha ?ouro, prata, bronze ou menção honrosa? e pelo alcance da olimpíada, que pode ser nacional, ibero-americana ou internacional.

Para esse ciclo, a Unesp abriu 451 vagas adicionais em cursos de biológicas, exatas e humanas, distribuídas por 23 cidades do estado paulista. As inscrições começam nesta segunda (17) e vão até 4 de janeiro e consideram 66 olimpíadas, de eventos regionais a internacionais.

Já a Unicamp oferece 133 vagas em 37 cursos. As inscrições ficam abertas de 1º de dezembro a 8 de janeiro. Medalhistas de 28 competições realizadas em 2024 e 2025 podem participar. Cada candidato escolhe até dois cursos e deve anexar os certificados no ato da inscrição.

Na USP, o edital prevê 234 vagas para o primeiro semestre de 2026. A inscrição, validada pela Fuvest, ocorre entre 5 e 16 de janeiro. Cada unidade define como as medalhas serão convertidas em pontos e qual desempenho mínimo garante classificação.

Em agosto, José Alves, diretor da Comvest, a comissão de vestibular da Unicamp, disse à Folha de S.Paulo que o estudante olímpico costuma ter maior envolvimento acadêmico e predisposição para discutir problemas em alto nível. Segundo ele, as olimpíadas permitem desenvolver investigação, formulação de problemas e metodologias científicas.

O modelo, criado pela Unicamp em 2019, se expandiu ao longo dos últimos anos. Além das três estaduais paulistas, adotam o sistema a UFABC (Universidade Federal do ABC) e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

As universidades afirmam que o objetivo das vagas olímpicas é valorizar talentos revelados em competições acadêmicas, além estimular os estudantes do ensino médio a participarem dessas iniciativas.

OLIMPÍADAS E COMPETIÇÕES ACEITAS

MATEMÁTICA

Canguru de Matemática Brasil (Canguru): competição internacional de matemática aplicada no Brasil, com provas anuais para estudantes do ensino básico.

OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática): principal olimpíada nacional de matemática, seletiva para competições internacionais.

OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas): maior olimpíada científica do país, voltada especialmente a alunos da rede pública.

OMU (Olimpíada de Matemática da Unicamp): organizada pela própria Unicamp, reúne estudantes do ensino médio em provas anuais.

OMM/OPM/OMRP/ORIOM/ORMUB/OQSP/OMCS: olimpíadas regionais ou estaduais de matemática (Minas, São Paulo, Rio Preto, Rio Claro, Bauru, Cone Sul).

TMM (Torneio Meninas na Matemática): competição nacional que estimula a participação feminina.

EGMO (European Girls? Mathematical Olympiad): olimpíada europeia de matemática voltada a meninas.

IMO (International Mathematical Olympiad): a mais tradicional olimpíada internacional de matemática.

OIM (Olimpíada Ibero-americana de Matemática): competição entre países ibero-americanos.

OIMSF (Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras): competição internacional em equipe.

FÍSICA

OBF (Olimpíada Brasileira de Física): maior competição nacional da área.

OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas): versão da OBF voltada a alunos da rede pública.

TFM (Torneio de Física para Meninas): incentivo à participação feminina em física.

EuPhO (European Physics Olympiad): olimpíada europeia de física.

IPhO (International Physics Olympiad): principal olimpíada internacional de física.

OIbF (Olimpíada Ibero-americana de Física): competição entre países da América Latina e Península Ibérica.

IYPT (International Young Physicists? Tournament): torneio internacional de debates e resolução de problemas de física.

QUÍMICA

OBQ (Olimpíada Brasileira de Química): competição nacional que seleciona estudantes para torneios internacionais.

OBQJR (Olimpíada Brasileira de Química Júnior): versão para alunos mais novos.

OBSQ (Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química): voltada a universitários.

IChO (International Chemistry Olympiad): principal olimpíada internacional da área.

OIAQ (Olimpíada Ibero-americana de Química): reúne países ibero-americanos.

ONNQ (Olimpíada Norte-Nordeste de Química) e OMQ (Olimpíada Mineira de Química): regionais de química.

BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA VIDA

OBB (Olimpíada Brasileira de Biologia): competição nacional, seletiva para a IBO.

OBBS (Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética): voltada a estudantes interessados em biotecnologia.

OBBiotec (Olimpíada Brasileira de Biotecnologia): foca em aplicações biotecnológicas.

OBSM (Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente ? Fiocruz): aborda saúde e meio ambiente.

IBO (International Biology Olympiad): olimpíada internacional de biologia.

OIAB (Olimpíada Ibero-americana de Biologia): reúne países da região ibero-americana.

ASTRONOMIA, ASTRONÁUTICA E CIÊNCIAS DA TERRA

OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica): competição nacional com provas teóricas e práticas.

MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes): competição prática vinculada à OBA.

OLAA (Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica): versão regional da OBA.

IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics): olimpíada internacional da área.

IAO (International Astronomy Olympiad): outra competição global de astronomia.

IESO (International Earth Science Olympiad): olimpíada internacional de geociências.

GeCAA (Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics): versão online internacional.

CIÊNCIAS HUMANAS E LINGUAGENS

ONHB (Olimpíada Nacional em História do Brasil): organizada pela Unicamp, com provas online e presenciais.

OBG (Olimpíada Brasileira de Geografia): avaliação de conhecimentos geográficos.

OBL (Olimpíada Brasileira de Linguística): estuda padrões de línguas e linguagens.

OLP (Olimpíada de Língua Portuguesa): voltada à produção de textos de estudantes.

OP (Olimpíada de Português ? Escrevendo Vidas em Português): iniciativa similar de escrita.

IOL (International Linguistics Olympiad): versão internacional de linguística.

IGeo (International Geography Olympiad): olimpíada internacional de geografia.

IPO (International Philosophy Olympiad): debate filosófico entre estudantes do ensino médio.

CIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES

ONC (Olimpíada Nacional de Ciências): reúne física, química, biologia, história e astronomia.

OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica ? Teórica): prova sobre robótica, programação e inteligência artificial.

OBRAC (Olimpíada Brasileira de Cartografia): voltada à ciência dos mapas.

OBS (Olimpíada Brasileira do Saber): competição multidisciplinar.

OGB (Olimpíada Geo-Brasil): com foco em geociências.

CIIC (Competição Ibero-americana de Informática e Computação): competição de programação.

LARC (Latin American Robotics Competition): torneio latino-americano de robótica.

MOSTRATEC: feira internacional de ciência e tecnologia.

FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia): maior feira científica estudantil do Brasil.

Celeritas (Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial): foca em IA.

OBInvest (Olimpíada Brasileira de Investimentos): sobre mercado financeiro.

O2 (Olimpíada Brasileira do Oceano): voltada ao tema dos oceanos.

PolarOn (Olimpíada Nacional sobre Ambientes Marinhos e Polares): aborda biomas polares e marinhos.

ONDA (Olimpíada Nacional de Aplicativos): desenvolvimento de apps.

OF SAPIENTIA (Olimpíada do Futuro): desafios interdisciplinares.

OBSMA (Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente): organizada pela Fiocruz.

OCS (Olimpíada do Conhecimento SENAI): desafios técnicos-profissionais.

OUTRAS ÁREAS E INICIATIVAS

OBN (Olimpíada Brasileira de Neurociências): seletiva para a International Brain Bee.

IBB (International Brain Bee): competição internacional de neurociência.

OIM Vitalis (Olimpíada Internacional de Medicina): voltada a estudantes da área médica.

PJS (Projeto Jovem Senador): redação com temática política, vencedores participam de simulação no Senado.

Câmara Mirim: estudantes simulam atividade parlamentar na Câmara dos Deputados.

UPU (Concurso Internacional de Redação de Cartas): promovido pela União Postal Universal.

ASKF (Association Kangourou Sans Frontières): entidade que organiza a versão global do Canguru de Matemática.

RIC (Robocup International Competition): maior competição de robótica autônoma do mundo.

