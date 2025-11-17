SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabia que uma medalha conquistada na escola pode render uma vaga em medicina? O desempenho em olimpíadas científicas tem hoje mais peso do que muitos estudantes imaginam. Em várias universidades públicas, premiações passaram a valer como critério de seleção e permitem o ingresso direto em cursos de graduação, sem necessidade de fazer vestibular.
USP, Unicamp e Unesp já publicaram os calendários e regras de 2026 ?na Unesp, as inscrições começam já nesta segunda (17). As listas de competições incluem áreas como matemática, física, química, biologia, história, astronomia e informática, além de torneios internacionais de alto desempenho.
Ao todo, são 818 vagas previstas. Cada instituição define quais competições aceita. A pontuação varia conforme a medalha ?ouro, prata, bronze ou menção honrosa? e pelo alcance da olimpíada, que pode ser nacional, ibero-americana ou internacional.
- Confira as notas de USP, Unicamp e Unesp no RUF (Ranking Universitário da Folha)
Para esse ciclo, a Unesp abriu 451 vagas adicionais em cursos de biológicas, exatas e humanas, distribuídas por 23 cidades do estado paulista. As inscrições começam nesta segunda (17) e vão até 4 de janeiro e consideram 66 olimpíadas, de eventos regionais a internacionais.
Já a Unicamp oferece 133 vagas em 37 cursos. As inscrições ficam abertas de 1º de dezembro a 8 de janeiro. Medalhistas de 28 competições realizadas em 2024 e 2025 podem participar. Cada candidato escolhe até dois cursos e deve anexar os certificados no ato da inscrição.
Na USP, o edital prevê 234 vagas para o primeiro semestre de 2026. A inscrição, validada pela Fuvest, ocorre entre 5 e 16 de janeiro. Cada unidade define como as medalhas serão convertidas em pontos e qual desempenho mínimo garante classificação.
Em agosto, José Alves, diretor da Comvest, a comissão de vestibular da Unicamp, disse à Folha de S.Paulo que o estudante olímpico costuma ter maior envolvimento acadêmico e predisposição para discutir problemas em alto nível. Segundo ele, as olimpíadas permitem desenvolver investigação, formulação de problemas e metodologias científicas.
O modelo, criado pela Unicamp em 2019, se expandiu ao longo dos últimos anos. Além das três estaduais paulistas, adotam o sistema a UFABC (Universidade Federal do ABC) e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).
As universidades afirmam que o objetivo das vagas olímpicas é valorizar talentos revelados em competições acadêmicas, além estimular os estudantes do ensino médio a participarem dessas iniciativas.
*
OLIMPÍADAS E COMPETIÇÕES ACEITAS
MATEMÁTICA
Canguru de Matemática Brasil (Canguru): competição internacional de matemática aplicada no Brasil, com provas anuais para estudantes do ensino básico.
OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática): principal olimpíada nacional de matemática, seletiva para competições internacionais.
OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas): maior olimpíada científica do país, voltada especialmente a alunos da rede pública.
OMU (Olimpíada de Matemática da Unicamp): organizada pela própria Unicamp, reúne estudantes do ensino médio em provas anuais.
OMM/OPM/OMRP/ORIOM/ORMUB/OQSP/OMCS: olimpíadas regionais ou estaduais de matemática (Minas, São Paulo, Rio Preto, Rio Claro, Bauru, Cone Sul).
TMM (Torneio Meninas na Matemática): competição nacional que estimula a participação feminina.
EGMO (European Girls? Mathematical Olympiad): olimpíada europeia de matemática voltada a meninas.
IMO (International Mathematical Olympiad): a mais tradicional olimpíada internacional de matemática.
OIM (Olimpíada Ibero-americana de Matemática): competição entre países ibero-americanos.
OIMSF (Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras): competição internacional em equipe.
FÍSICA
OBF (Olimpíada Brasileira de Física): maior competição nacional da área.
OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas): versão da OBF voltada a alunos da rede pública.
TFM (Torneio de Física para Meninas): incentivo à participação feminina em física.
EuPhO (European Physics Olympiad): olimpíada europeia de física.
IPhO (International Physics Olympiad): principal olimpíada internacional de física.
OIbF (Olimpíada Ibero-americana de Física): competição entre países da América Latina e Península Ibérica.
IYPT (International Young Physicists? Tournament): torneio internacional de debates e resolução de problemas de física.
QUÍMICA
OBQ (Olimpíada Brasileira de Química): competição nacional que seleciona estudantes para torneios internacionais.
OBQJR (Olimpíada Brasileira de Química Júnior): versão para alunos mais novos.
OBSQ (Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química): voltada a universitários.
IChO (International Chemistry Olympiad): principal olimpíada internacional da área.
OIAQ (Olimpíada Ibero-americana de Química): reúne países ibero-americanos.
ONNQ (Olimpíada Norte-Nordeste de Química) e OMQ (Olimpíada Mineira de Química): regionais de química.
BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA VIDA
OBB (Olimpíada Brasileira de Biologia): competição nacional, seletiva para a IBO.
OBBS (Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética): voltada a estudantes interessados em biotecnologia.
OBBiotec (Olimpíada Brasileira de Biotecnologia): foca em aplicações biotecnológicas.
OBSM (Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente ? Fiocruz): aborda saúde e meio ambiente.
IBO (International Biology Olympiad): olimpíada internacional de biologia.
OIAB (Olimpíada Ibero-americana de Biologia): reúne países da região ibero-americana.
ASTRONOMIA, ASTRONÁUTICA E CIÊNCIAS DA TERRA
OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica): competição nacional com provas teóricas e práticas.
MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes): competição prática vinculada à OBA.
OLAA (Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica): versão regional da OBA.
IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics): olimpíada internacional da área.
IAO (International Astronomy Olympiad): outra competição global de astronomia.
IESO (International Earth Science Olympiad): olimpíada internacional de geociências.
GeCAA (Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics): versão online internacional.
CIÊNCIAS HUMANAS E LINGUAGENS
ONHB (Olimpíada Nacional em História do Brasil): organizada pela Unicamp, com provas online e presenciais.
OBG (Olimpíada Brasileira de Geografia): avaliação de conhecimentos geográficos.
OBL (Olimpíada Brasileira de Linguística): estuda padrões de línguas e linguagens.
OLP (Olimpíada de Língua Portuguesa): voltada à produção de textos de estudantes.
OP (Olimpíada de Português ? Escrevendo Vidas em Português): iniciativa similar de escrita.
IOL (International Linguistics Olympiad): versão internacional de linguística.
IGeo (International Geography Olympiad): olimpíada internacional de geografia.
IPO (International Philosophy Olympiad): debate filosófico entre estudantes do ensino médio.
CIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES
ONC (Olimpíada Nacional de Ciências): reúne física, química, biologia, história e astronomia.
OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica ? Teórica): prova sobre robótica, programação e inteligência artificial.
OBRAC (Olimpíada Brasileira de Cartografia): voltada à ciência dos mapas.
OBS (Olimpíada Brasileira do Saber): competição multidisciplinar.
OGB (Olimpíada Geo-Brasil): com foco em geociências.
CIIC (Competição Ibero-americana de Informática e Computação): competição de programação.
LARC (Latin American Robotics Competition): torneio latino-americano de robótica.
MOSTRATEC: feira internacional de ciência e tecnologia.
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia): maior feira científica estudantil do Brasil.
Celeritas (Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial): foca em IA.
OBInvest (Olimpíada Brasileira de Investimentos): sobre mercado financeiro.
O2 (Olimpíada Brasileira do Oceano): voltada ao tema dos oceanos.
PolarOn (Olimpíada Nacional sobre Ambientes Marinhos e Polares): aborda biomas polares e marinhos.
ONDA (Olimpíada Nacional de Aplicativos): desenvolvimento de apps.
OF SAPIENTIA (Olimpíada do Futuro): desafios interdisciplinares.
OBSMA (Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente): organizada pela Fiocruz.
OCS (Olimpíada do Conhecimento SENAI): desafios técnicos-profissionais.
OUTRAS ÁREAS E INICIATIVAS
OBN (Olimpíada Brasileira de Neurociências): seletiva para a International Brain Bee.
IBB (International Brain Bee): competição internacional de neurociência.
OIM Vitalis (Olimpíada Internacional de Medicina): voltada a estudantes da área médica.
PJS (Projeto Jovem Senador): redação com temática política, vencedores participam de simulação no Senado.
Câmara Mirim: estudantes simulam atividade parlamentar na Câmara dos Deputados.
UPU (Concurso Internacional de Redação de Cartas): promovido pela União Postal Universal.
ASKF (Association Kangourou Sans Frontières): entidade que organiza a versão global do Canguru de Matemática.
RIC (Robocup International Competition): maior competição de robótica autônoma do mundo.
Tags:
USP