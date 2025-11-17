BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira (17) a elaboração de um mapa do caminho para reduzir a exploração de combustíveis fósseis e também o desmatamento.

"Nosso compromisso de todos nós elaborar os mapas do caminho para a transição energética e o fim do desmatamento ilegal", disse.

O discurso aconteceu na plenária que marca o início da segunda semana da COP30, na qual as discussões, antes técnicas, passam a ser tratadas pelos ministros dos países.

Alckmin repetiu pleitos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a redução do uso de petróleo e o fim do desmatamento.

Também defendeu o Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), a proteção da Amazônia e os ressaltou a importância dos povos indígenas.

Finalmente, ele pediu uma transição energética justa, e argumentou em favor do uso dos biocombustíveis como o etanol, ressaltando a política brasileira para este setor.

"Temos a matriz energética mais renovável entre as grandes economias e somos pioneiros em bioenergia e biocombustíveis", disse.