BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmou nesta segunda-feira (17) que o presidente Lula vai demarcar terras indígenas na COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontece em Belém (PA).
O anúncio ocorreu durante discurso no principal carro-som que conduz uma marcha em Belém, que reuniu cerca de 4.000 indígenas do Brasil e outros países, segundo a organização. O público recebeu a informação com gritos, cânticos e danças.
"É por isso que ainda nesta COP, o presidente Lula vai fazer mais esse gesto para avançar com a demarcação de terras indígenas. E nós vamos sair daqui com portarias declaratórias e com territórios demarcados", disse, sem confimar quantas terras e quais seriam.