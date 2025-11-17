SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (17) uma força-tarefa para remover barricadas montadas pelo crime organizado no estado.

Primeira parte da força-tarefa vai focar em 12 cidades. São elas: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Japeri, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, Queimados, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e Maricá. As barricadas em geral são feitas pelo crime organizado com carros incendiados, pedras, tonéis, lixo e até trilhos de trem.

Ao menos 13.604 barricadas foram mapeadas no Rio de Janeiro, segundo o governo. O mapeamento foi feito com sobrevoos de drone, entrada da PM nos territórios e denúncias de moradores. O governo não descarta que mais barricadas ainda não detectadas estejam em outras comunidades. Em entrevista anterior, zona oeste do Rio e a Baixada Fluminense são os locais com maior número de bloqueios do tipo, segundo a estimativa do próprio governador.

Os bloqueios encontrados são feitos de formas diversas, que vão de valas cavadas no chão, até estruturas mais complexas, com pontos eletrificados. Segundo Castro, a primeira parte do plano Barricada Zero vai contar com retroescavadeiras, caminhões e motosserras e 50 kits para retirada desses obstáculos serão enviados às cidades.

Delegacias e batalhões policiais que retirarem barricadas terão um sistema de bonificação, afirmou Castro. O governador não detalhou, porém, como essas bonificações serão feitas.

Retirada das barricadas é parte de um programa de retomada de territórios do estado, afirmou Castro. Ele disse que as áreas que tiverem bloqueios retirados terão monitoramento contínuo para que os obstáculos não sejam novamente colocados.

Prefeitos da Região Metropolitana foram chamados para participar da ação conjunta. Eles se reuniram hoje com o governador no Palácio Guanabara. Entre os convidados estavam Eduardo Paes (PSD) e Capitão Nelson (PL), de São Gonçalo.

Plano antibarricadas é uma das prioridades de Castro após a ação policial que deixou 121 mortos em outubro. Na segunda-feira (10), quase duas semanas após a Operação Contenção, uma ação da Polícia Militar começou a retirar os bloqueios das favelas dominadas pelo tráfico.