A Justiça determinou a internação provisória, por até 45 dias, de um adolescente de 16 anos apreendido com drogas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na noite da última terça-feira (11). A medida atendeu a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O jovem desembarcou de um voo vindo de Manaus (AM) e teve sua bagagem analisada após agentes identificarem conteúdo suspeito em uma caixa de isopor registrada como contendo açaí congelado. Durante a fiscalização, equipes da Polícia Federal e da Receita Federal encontraram 17 sacos plásticos com açaí misturado a 2.043 gramas de haxixe em tabletes.

Segundo informações registradas no procedimento policial, o adolescente afirmou que transportaria a droga de Manaus para Recife (PE), onde receberia entre R$1 mil e R$ 2mil pelo serviço. A investigação também apontou que o documento de identidade apresentado por ele era falso.

Em manifestação encaminhada ao Judiciário, o MPMG destacou a gravidade do caso. O promotor de Justiça Leandro Pereira Barboza afirmou que a internação provisória era necessária devido ao caráter interestadual do transporte da droga e ao uso de documento falso, ressaltando risco à ordem pública e à própria integridade física do adolescente.

A decisão, expedida pela Vara da Infância e Juventude de Pedro Leopoldo na quinta-feira (13), também determinou o envio de carta precatória para que o setor psicossocial da Comarca de Manaus apure, com urgência, a situação sociofamiliar do adolescente, visando a definição das medidas socioeducativas e protetivas adequadas.

